Ex on the Beach Italia 2: la nuova stagione arriva stasera su Mtv!

Da stasera Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conducono la seconda stagione di Ex On The Beach: appuntamento ogni martedì alle 22:50 su Mtv!

Dopo il successo della passata edizione, al via da stasera su MTV la seconda stagione di Ex on the beach Italia che ha deciso di puntare su un'inedita coppia alla conduzione: lo show più piccante della TV merita due conduttori all'altezza, come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

La coppia più chiacchierata d'Italia - per la prima volta insieme alla conduzione - debutta a gennaio su MTV, il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) per presentare i nuovi attraenti single che si ritroveranno a fare i conti col loro passato. A loro il compito di commentare tutti i colpi di scena e i momenti sopra le righe del programma che, nella passata edizione, condotta da Elettra Lamborghini, aveva avuto un enorme successo sul web e sui social e un boom di click e view anche su MTV.IT e sulla pagina Facebook ufficiale di MTV Italia.

Il dating show di grande successo di MTV - già famoso per le sue edizioni prodotte in USA, UK e Benelux - è arrivato in Italia l'anno scorso e, dopo una prima edizione ricca di momenti succosi, è pronto a tornare più in forma che mai: stavolta con due conduttori d'eccezione! In una fantastica villa dell'Andalusia, tra spiagge, locali e momenti calienti un gruppo di sexy concorrenti - 7 single molto attraenti, quattro donne e tre uomini - dovrà fare i conti con il proprio passato: quale sarà l'ex fidanzato/a che arriverà a scombinare i piani delle loro vita da single?

No, non ti manderemo un ex a sorpresa, per te sarà totalmente un viaggio meraviglioso 😉🕶️✈️ #MTVEX @RDS_official https://t.co/nNCBzFj5wO — MTV Italia (@mtvitalia) January 20, 2020

I protagonisti della seconda edizione del programma pensano di trovarsi in una location da sogno per partecipare ad un reality che gli permetterà di vivere una fantastica vacanza extra lusso, ma non è tutto oro quel che luccica! Infatti, ben presto capiranno che dovranno fare i conti con il loro passato, dal momento che 11 ex faranno di nuovo capolino nelle loro vite, dando vita a dinamiche imprevedibili!

È proprio in spiaggia che troviamo il nostro primo single, Daniele, un agglomerato di capelli e muscoli, autoproclamatosi "Pussydestroyer". Sarà lui ad accogliere, una dopo l'altra, le prime quattro ragazze: Klea, parrucchiera romana dalla risata contagiosa ma dalla lingua tagliente, Lucrezia la "crazy barbie", Denise la "principessa" e Fabiana, il diavolo in un corpo da favola. Con l'imbrunire arriva anche la prima sorpresa per i ragazzi in villa, un nuovo single entra nella villa, è l'istrionico Sasha, modello, attore, ma anche cantante, che inizialmente sembra suscitare l'interesse di alcune delle ragazze. Ma le sorprese non sono finite, anche Matteo fa il suo ingresso, e di certo il prestante ligure, non passa inosservato.

Ma è il tablet del terrore a portare la prima vera brutta notizia: l'arrivo del primo ex. Denise, Klea e Fabiana devono andare in spiaggia ad accogliere il nuovo arrivato. E sarà Klea la prima single a dover fare i conti con il proprio passato.