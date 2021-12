Chi è l'ex moglie di Gerry Scotti, Patrizia Grosso

Patrizia Grosso è l'ex moglie di Gerry Scotti: dopo il matrimonio e la nascita del primogenito Edoardo Scotti inizia un periodo di crisi per la coppia che culmina con il divorzio dopo che la donna confessa al conduttore di essersi innamorata di un altro uomo.

Patrizia non appartiene al mondo dello spettacolo e si sa veramente poco sul suo conto: non esistono sue foto online se non quella della copertina di Tv Sorrisi e Canzoni relativa all'annuncio della nascita del figlio Edoardo ed altre con l'ex marito Gerry, il quale è sempre stato molto riservato per quanto concerne la sua vita privata.

La coppia, nonostante il divorzio, ha cercato di rimanere unita e superare i problemi passati al fine di crescere al meglio il loro unico figlio. Ad oggi Patrizia ha una relazione con l'imprenditore Guido Veneziano, coordinatore editoriale di svariate riviste.

Gerry Scotti, invece, è legato sentimentalmente con l'architetta Gabriella Perino, conosciuta a scuola del suo primogenito; all'epoca della separazione il conduttore dichiarò: "Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un'altra persona; quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio."