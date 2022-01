Chi sono le ex mogli di Pier Ferdinando Casini, Roberta Lubich e Azzurra Caltagirone

Ecco chi sono Roberta Lubich e Azzurra Caltagirone, le due ex mogli di Pier Ferdinando Casini: politico italiano noto per essere stato il Presidente della Camera dei deputati.

Scopriamo chi sono Roberta Lubich e Azzurra Caltagirone, le due ex mogli di Pier Ferdinando Casini: politico italiano che nel corso della sua lunga carriera politica è stato Presidente della Camera dei deputati nella XIV Legislatura e che è adesso tra i candidati più quotati per la corsa al Quirinale.

La Lubich, 68 anni, è stata la prima moglie del deputato schieratosi con Democrazia Cristiana nel 1980. La donna si è laureata al DAMS di Bologna ed in seguito ha svolto le professioni più disparate, lavorando presso la casa d'aste milanese Finarte e occupandosi di arredamento, abbigliamento, pubblicità e televisione.

Casini e Roberta si sono incontrati per la prima volta verso la fine degli anni '70, come rivelato dalla stessa Lubich: "Io ero una signora... di anni ventinove, con un matrimonio fallito alle spalle. Lui era un ragazzino di 27, me lo presentò mia sorella". Si sono sposati nei prima anni ottanta e hanno messo al mondo due figlie, Benedetta e Maria Carolina, prima di separarsi di comune accordo nel 1998.

Azzurra Caltagirone, invece, è la figlia di Francesco Gaetano Caltagirone, noto costruttore ed editore italiano, ed è stata la seconda moglie del noto politico. La donna ha sempre ricoperto la posizione di Vice-Presidente del Gruppo Caltagirone e lei e Pier Ferdinando Casini si sono sposati nel 2007, prima di mettere al mondo due figli: Caterina e Francesco. La separazione, anche in questo caso, è arrivata presto e i due hanno divorziato nel 2016.