Chi è l'ex marito di Noemi Letizia, Vittorio Romano

Ecco chi è Vittorio Romano, l'ex marito di Noemi Letizia: una valletta televisiva, nota come 'Papi girl' per la sua famigerata relazione con Silvio Berlusconi.

Vittorio Romano è l'ex marito di Noemi Letizia, la ragazza che ha avuto successo grazie a Silvio Berlusconi con il quale, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe fatto sesso quando era ancora minorenne. Il 27 aprile 2009 Berlusconi si presentò alla festa della ragazza per il suo diciottesimo compleanno e poco dopo lei confessò di averlo frequentato già da prima del suo compleanno e di chiamarlo "Papi".

Vittorio viene da una famiglia benestante che vive tutt'ora in una zona lussuosa di Posillipo: i suoi genitori sono l'ingegnere Valerio Romano e la nobildonna spagnola Vicky de Dalmases, una delle coppie più rinomate della Campania. Romano e la Letizia si sono conosciuti nel 2011, hanno avuto due figli, Beatrice e Valerio, e sono convolati a nozze nell'estate del 2017.

Dopo soltanto tre mesi di matrimonio la loro storia d'amore è finita improvvisamente e la donna, intervistata da Repubblica, all'epoca disse che fu una violenta lite a dividerli per sempre. A questo proposito l'ex marito, intervistato più di recente da Il Messaggero, ha dichiarato: "Non ho mai picchiato nessuno, non sono un violento, non ho messo le mani addosso a Noemi. Vi prego di rispettare il mio silenzio e il mio dolore, ci sono adesso i nostri bambini di mezzo. Posso solo dire che la nostra famiglia ed io siamo sempre stati impeccabili nei confronti di mia moglie. Adesso dovremo valutare bene che cosa avviene anche per tutelare i piccoli."

Vittorio Romano ha concluso l'intervista parlando della genesi della loro separazione: "Era il 18 agosto quando Noemi mi ha comunicato che non mi amava più e che al ritorno delle vacanza sarei dovuto andar via perché niente sarebbe stato come prima. Eravamo a Cortina, ha fatto le valigie e se n'è andata lasciandomi solo con i nostri bambini. Il nostro è stato un grande amore e l'idea che finisca tutto così mi fa stare molto male".