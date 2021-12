Chi è l'ex marito di Myrta Merlino, Domenico Arcuri

Domenico Arcuri è l'ex marito della celebre giornalista Myrta Merlino: l'ex commissario delegato del Governo Conte e la conduttrice televisiva di La7 hanno una figlia, Caterina, anche se sono divorziati da molti anni.

Arcuri è nato Melito di Porto Salvo, il 10 luglio del 1963 e, dal punto di vista professionale, è un amministratore molto apprezzato. Il suo ultimo incarico, iniziato nel 2007, lo vede alla guida di Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Durante il lockdown le strade di Domenico e Myrta si sono ricongiunte e in un'intervista la giornalista ha rivelato che ci potrebbero essere delle difficoltà relative ad un eventuale intervista con l'ex marito nel corso dell'emergenza Covid: "C'è un problema che ha a che fare con la mia vita privata: ho tre figli che condivido con Domenico. Sarebbe molto difficile sia per me, sia per lui. Ma se fossimo solo io e lui, potrei dire: 'Ci provo', giornalisticamente ci sta."

"Caterina mi diceva: vedo su un canale te che parli di caos negli ospedali e su un altro papà che si difende dai giornalisti. Ho cercato di fare al meglio il mio lavoro non nascondendo nulla e tenendo conto della sensibilità dei miei ragazzi e della posizione di responsabilità di Domenico", ha concluso Myrta Merlino.