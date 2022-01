Chi è l'ex marito di Gemma Galgani, Francesco d'Acqui

L'ex marito di Gemma Galgani si chiama Francesco D'Acqui ed è un noto imprenditore, originario di Genova, divenuto famoso di recente principalmente per essere stato sposato con l'amata e discussa dama del Trono Over di Uomini e Donne che su Instagram conta oltre 540mila followers.

Francesco è il figlio di un armatore di Genova ed oggi è il dirigente del Residence La Panoramica Nervi. D'Acqui è divenuto famoso negli ultimi anni per aver sposato la Galgani, anche se il matrimonio tra i due durò soltanto pochi mesi: la stessa Gemma ha rivelato che non sopportava l'idea di essere mantenuta dai genitori del ragazzo che all'epoca aveva solo 19 anni.

"A me non andava giù che a mantenerci dovesse essere la famiglia di lui. Ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo. Lui non era sulla mia stessa lunghezza d'onda. E io me ne tornai a Torino per lavorare. Insomma, lo lasciai, perdendolo di vista. Il mio lavoro, mi ha abituata a frequentare i più grandi." Ha spiegato la dama del Trono durante un'intervista recente.

Lo stesso Francesco d'Acqui ha raccontato la sua versione dei fatti durante una conversazione con DiPiù: "Per potermi sposare ho dovuto chiedere il permesso al mio parroco e avere il consenso scritto dei miei genitori, perché all'epoca diventavi maggiorenne a ventuno anni. Ci siamo sposati nella cappella della mia scuola, a Genova. Io ero uno studente, ci mantenevano i miei genitori. Gemma iniziò a non sopportare quell'idea. Era alla ricerca di una stabilità lavorativa, voleva sentirsi utile. Voleva dimostrare chi fosse e a Torino poteva lavorare nel teatro Alfieri. E così, un giorno se ne andò. Non abbiamo mai divorziato per quasi 20 anni."