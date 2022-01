Chi è l'ex compagno di Mietta, Davide Tagliapietra

Davide Tagliapietra è l'ex compagno di Mietta: i due, che hanno anche avuto un figlio di nome Francesco Ian, si sono separati e non sappiamo molto a proposito dell'ex fidanzato della cantante che solitamente preferisce non parlare della sua vita privata.

Tagliapietra è un noto compositore e nel corso della sua carriera ha collaborato con tantissime personalità della musica italiana: suo padre è Aldo Tagliapietra, storico frontman del gruppo Le Orme. Davide comincia a suonare la chitarra da autodidatta all'età di tredici anni per poi iscrivendosi al CPM di Milano dove si diploma in chitarra elettrica nel 1998.

Nel frattempo comincia a lavorare come assistente di studio presso il Condulmer Studio di Mogliano Veneto e lavora con diversi artisti italiani ed internazionali: da Tiziano Ferro a Biagio Antonacci, Giorgia, Max Pezzali, Adriano Celentano, Elisa, Eros Rammazzotti e Gianna Nannini.

"Da ragazzino ho studiato parecchio però ho sempre cercato di mantenere un po' di studio costante", Ha raccontato l'ex compagno di Mietta durante un'intervista di qualche anno fa. "Ad un certo punto era diventata una rincorsa verso il raggiungimento di un livello tecnico sempre più alto che non finiva mai, quindi ho imparato ad accettare i miei pregi e i miei limiti e cerco di suonare al meglio quello che so fare. Studio quindi ma senza pormi troppi obiettivi."