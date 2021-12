Chi è l'ex compagna di Marcell Jacobs, Renata Erika

Renata Erika è l'ex compagna di Marcell Jacobs, il doppio oro olimpico che ha trionfato alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. L'atleta e Renata hanno messo al mondo il loro primo figlio, Jeremy, che ha appena compiuto 7 anni e adesso il campione si è riaccompagnato con Nicole Daza, la sua attuale compagna, dalla quale sono nati i piccoli Anthony e Meghan, rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

Renata è una giovane modella originaria di Desenzano del Garda. I rapporti tra Jacobs e l'ex compagna sono tutt'altro che idilliaci, principalmente perché la ragazza non sembra accettare sarebbe l'assenza del velocista nella vita del suo primo figlio; nel giorno della sua vittoria, la ragazza ha scritto su Instagram: "Siamo fieri de tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO ! Qui qualcuno non vede l'ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!".

Su Facebook Renata, secondo quanto riportato da Dagospia, avrebbe scritto nell'ottobre 2016: "Il sentimento più brutto che una madre può provare è quando l'uomo con il quale ha fatto un figlio, ignora suo figlio, pur sapendo che il piccolo lo cerca. Che c***o di uomo è questo?"

A quanto pare l'ex fidanzata di Marcell Jacobs sarebbe oggi più furiosa che mai perché l'atleta avrebbe tagliato i ponti con il suo passato al punto di non aver ancora rivisto suo figlio Jeremy dopo Tokyo 2020: "Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo",