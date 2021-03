Evil Dead 4: Bruce Campbell svela quando inizieranno le riprese

Le riprese di Evil Dead 4, come rivelato dall'attore Bruce Campbell, inizieranno nei prossimi mesi in Nuova Zelanda.

Bruce Campbell, intervistato da Knox News, ha spiegato: "Il progetto è di girare il prossimo film di La casa in Nuova Zelanda, tra qualche mese".

L'interprete di Ash ha inoltre svelato qualche nuovo dettaglio del progetto: "La storia è ambientata in un ambiente moderno urbano. La storia non avverrà nel bosco".

Campbell ha interpretato Ash fin dal 1981, personaggio che ha portato sugli schermi anche in due successivi sequel di Evil Dead e nella serie Ash vs Evil Dead.

Nel 2013 la saga horror ha proposto una nuova versione della storia diretta da Fede Alvarez con al centro un personaggio femminile interpretato dall'attrice Jane Levy.

Campbell, che è coinvolto anche come produttore del film, ha spiegato a ottobre: "Ciò che stiamo facendo è dire 'Guardate, questo è un altro film di La casa e il libro va in giro, molte persone si ritrovano alle prese con il volume ed è un'altra storia'. L'elemento principale con La casa è che si tratta di persone normali che combattono contro quello che sembra un male davvero inarrestabile". L'attore ha aggiunto: "Questo film sarà simile. Avremo un'eroina, una donna al centro della storia e starà cercando di affrontare la situazione e salvare la sua famiglia".