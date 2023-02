Evan Rachel Wood e Josh Gad star del film The Adults diretto da Alex Winter

Saranno Evan Rachel Wood e Josh Gad gli interpreti del film The Adults, un progetto che sarà diretto da Alex Winter, coinvolto anche come interprete e produttore.

Evan Rachel Wood e Josh Gad, che hanno già collaborato in occasione di Frozen II, reciteranno insieme in The Adults, un nuovo film diretto da Alex Winter.

Il progetto verrà presentato all'European Film Market di Berlino e nel cast ci sarà anche Anthony Carrigan.

The Adults racconterà la storia di un fratello e di una sorella, parte affidata a Josh Gad ed Evan Rachel Wood, che faticano a sopravvivere nell'America contemporanea quando scoprono un cadavere nel seminterrato della casa dei loro genitori.

La sceneggiatura è firmata dallo scrittore Michael M.B. Galvin e nel team della produzione ci saranno il regista Alex Winter, Scott Kroopf di Many Rivers Productions, e Russell Hollander.

Winter ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel lavorare con Evan, Josh e Anthony a questo dramma dalle atmosfere dark, comiche e crime che dà uno sguardo alle sfide che affrontiamo tutti oggi provando a sopravvivere nel mondo moderno".

Winter, nell'ultimo decennio, ha diretto molti documentari come Downloaded, Zappa e The Panama Papers. Il regista ha diretto anche i film Freaked, Fever, e Smosh the Movie.