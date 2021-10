Eva Longoria ed Eugenio Derbez star del film Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe

Il film Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe avrà nel suo cast anche Eva Longoria ed Eugenio Derbez.

Eva Longoria ed Eugenio Derbez saranno i protagonisti di Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, l'adattamento cinematografico del romanzo per ragazzi scritto da Alire Sáenz.

Nel team della produzione ci saranno anche Derbez, Kyra Sedgwick e Lin-Manuel Miranda.

Nel cast di Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe ci saranno, oltre alle star Eva Longoria ed Eugenio Derbez, anche Max Pelayo, Reese Gonzales, Veronica Falcon, Isabella Gomez, Luna Blaise e Kevin Alejandro.

La sceneggiatura sarà firmata da Aitch Alberto che compierà il suo debutto alla regia con il progetto.

Il libro, pubblicato nel 2014, racconta l'amicizia ra Aristotle "Ari" Mendoza (Pelayo) e Dante Quintana (Gonzales), due ragazzi messicano-americani che stanno per diventare adulti e stringono un legame che cambia la loro vita dopo un incontro casuale in una piscina di El Paso nell'estate del 1987.

Alberto, già nel team di autori di Little America, ha dichiarato: "Ari e Dante racconta una storia all'insegna dell'auto-scoperta e dell'accettazione. Il mio percorso personale mi ha aiutata a capire che non c'è niente di più importante rispetto a trovare la forza di essere se stessi e accettarsi".