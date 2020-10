Eva Grimaldi su Gabriel Garko: "Mai sesso tra noi, ma l'avrei sposato”

Eva Grimaldi e Gabriel Garko non hanno mai fatto sesso durante gli anni passati insieme, a rivelarlo è stata l'attrice che ha ammesso che tra loro c'era talmente tanto affetto che avrebbero potuto sposarsi.

Eva Grimaldi e Gabriel Garko sono stati legati per molti anni, una storia che, dopo il coming out dell'attore, si è rivelata solo una finzione. L'attrice ne ha parlato con il settimanale Chi, scendendo anche nei particolari intimi della loro relazione. La Grimaldi ha raccontato che la loro storia "è stata creata a tavolino quattordici anni fa". Parlando poi di come fossero i loro rapporti nella camera da letto Eva ha confessato: "non c'è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l'ho sempre protetto. Ma c'è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica, lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio".

Eva Grimaldi ha rivissuto il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip "I suoi pianti in TV di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita". L'attore nello studio di Verissimo parlando della sua relazione con Eva aveva detto: "Io ed Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L'ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l'avrei potuta sposare davvero".

Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia sono state le prime a felicitarsi con Gabriele dopo il coming out, su Instagram l'attrice ha scritto "Evviva la libertà", mentre Imma ha pubblicato un post in cui si leggeva "Finalmente siamo liberi".

Gabriel Garko non è stato il solo a sacrificare la sua vita per lo show business, Eva nell'intervista ha detto che per rimanere magra "assumevo anfetamine" e per poter aspirare a ottenere alcuni ruoli "mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un po' balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso".