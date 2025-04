Eva Amurri, la figlia di Susan Sarandon ha ridotto le dimensioni del suo seno: "Le ragazze stanno bene"

Eva Amurri ha documentato la sua guarigione dopo l'intervento di riduzione del seno e ha raccontato che dormire - e accettare di dare al suo corpo il tempo di riposare - è stata la parte più difficile del recupero.

L'attrice, figlia di Susan Sarandon, ha spiegato di aver preso la decisione di ridurre il suo seno in un post sul suo sito di lifestyle, Happily Eva After, intitolato Bye, Bye, Boobies. Come ha scritto, un seno più grande "può rendere estremamente consapevoli e insicuri. Fa male alla schiena, rende difficile vestirsi e, soprattutto, non puoi toglierlo e prenderti una pausa. Questa è stata la parte più difficile".

Amurri ha continuato: "A volte avere delle tette enormi è stato uno spasso! Quando volevo sentirmi più sensuale o sexy, è stato molto divertente! In camera da letto? FANTASTICO. Quando voglio attirare l'attenzione? Perfezione. Ma che dire dei giorni in cui non l'ho fatto? E quando avrei fatto di tutto per non dover portare 10 chili in più sulla parte anteriore del corpo o avere un seno che non potevo mettere via o ignorare?".

Amurri, la decisione di ridurre il seno e il lento recupero fisico

Una foto di Eva Amurri

L'attrice, che condivide con l'ex marito, il calciatore Kyle Martino, la figlia Marlowe, 10 anni, il figlio Major, 8 anni, e il figlio Mateo, 5 anni, ha raccontato che la gravidanza e l'allattamento le hanno fatto aumentare e diminuire il seno. "Le dimensioni variabili hanno contribuito all'abbassamento e al cedimento".

Una splendida e sensuale Eva Amurri completamente nuda in Verities & Balderdash, episodio della terza stagione di Californication

Alla fine ha spiegato che si sarebbe sottoposta alla riduzione e ha condiviso che la sua riluttanza era dovuta alle sue paure nei confronti dell'anestesia. Ha condiviso un video post-operatorio, girato mentre il marito, lo chef Ian Hock, l'accompagnava a casa, in cui ha detto di essere "ossessionata da tutti", ha ammesso di aver avuto un "crollo mentale" prima dell'intervento e poi è scoppiata in lacrime quando ha capito che il suo chirurgo, il dottor Umbareen Mahmood, le aveva dato del cioccolato.

Il recupero è stato duro, ha rivelato Amurri, spiegando di essere "così a disagio" e di non riuscire a dormire. "La verità è che fino a quando non riuscirò a dormire su un fianco... mi sento come se fossi nella fase neonatale della maternità, dove sono praticamente sempre in piedi".