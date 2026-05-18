Dara vince l’Eurovision 2026: la reazione glaciale della commentatrice bulgara spiazza tutti

La calma con cui la commentatrice bulgara Elena Rosberg ha annunciato la vittoria di Dara all'Eurovision 2026 è diventata virale sui social: il video della sua reazione impassibile ha sorpreso il pubblico europeo.

Non solo la vittoria di Dara all'Eurovision 2026. A diventare virale sui social nelle ore successive alla finale è stata anche la reazione sorprendentemente pacata della commentatrice bulgara Elena Rosberg durante l'annuncio del risultato finale.

Mentre in molti Paesi europei le telecronache dell'Eurovision sono spesso accompagnate da urla, esultanze e reazioni sopra le righe (come è successo con i "nostri" Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio nel 2021), la speaker della tv bulgara ha mantenuto un tono "glaciale", calmissimo anche nel momento della proclamazione della vittoria. Un contrasto che ha immediatamente attirato l'attenzione degli utenti sui social, dove il video ha iniziato rapidamente a circolare.

Il commento di Elena Rosberg dopo la vittoria di Dara

Al momento dell'annuncio ufficiale, Elena Rosberg ha commentato con estrema compostezza il trionfo della cantante bulgara: "Il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2026 è... Dara. Assolutamente possibile, del resto con un team bulgaro così talentuoso". La commentatrice ha elogiato la performance della cantante, definendola una "vera combattente" e parlando di "un'esperienza incredibile", senza però lasciarsi andare a particolari esplosioni di entusiasmo.

Anche quando ha ricordato i vent'anni trascorsi a commentare l'Eurovision, il tono è rimasto quasi immutabile: "Questa è una felicità assoluta. Complimenti alla Bulgaria, a tutto il team e a Dara".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Proprio questa calma quasi surreale ha trasformato il momento in un piccolo caso virale. Su X molti utenti hanno ironizzato sulla reazione della commentatrice bulgara, definendola "la persona più tranquilla del mondo" e scherzando sul fatto che sembrasse vivere "un giorno qualunque".

La Bulgaria e la prima storica vittoria all'Eurovision

La reazione trattenuta di Elena Rosberg ha sorpreso ancora di più considerando la storia della Bulgaria all'Eurovision Song Contest. Il Paese partecipa alla competizione dal 2005 e, nel corso degli anni, ha collezionato diverse eliminazioni prima della finale.

Quella conquistata da Dara nel 2026 rappresenta infatti la prima vittoria bulgara nella storia del concorso, un risultato che ha permesso alla cantante di chiudere al primo posto con 516 punti davanti a Israele, fermo a 343.