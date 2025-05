Eurovision 2025, seconda semifinale: chi passerà il turno? Ecco su chi puntare secondo i bookmaker

Stasera, giovedì 15 maggio, in diretta dalla St. Jakobshalle Arena di Basilea, in Svizzera, si accendono le luci sulla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025. Dopo aver scoperto i primi dieci finalisti nella prima serata, oggi conosceremo il quadro completo delle nazioni che sabato 17 maggio si sfideranno nella finalissima della manifestazione musicale più seguita d'Europa.

I favoriti della semifinale e i possibili outsider

Secondo gli analisti di Sisal, tra i favoriti per il passaggio alla finale spicca Israele, quotata a 1,67: la partecipazione del paese ha scatenato forti polemiche e proteste da parte di artisti e delegazioni. Subito dietro, Finlandia a 3,25 e Austria a 5,00 completano il podio dei possibili finalisti, grazie a esibizioni di forte impatto scenico e musicale.

Torna a credere nel sogno Malta, che Sisal propone a 33: dopo ben quattro podi nella sua storia eurovisiva, la nazione vuole finalmente alzare il trofeo. L'impresa è nelle mani della giovane Miriana Conte, chiamata a incantare giuria e pubblico.

A quota 100, Australia e Repubblica Ceca non hanno intenzione di arrendersi e cercheranno in tutti i modi di entrare nella rosa dei dieci finalisti. A giocarsi gli ultimi posti disponibili ci sono Danimarca, Grecia, Irlanda e Lituania, tutte quotate a 200. Sperano nel 'colpo di teatro' anche Lussemburgo - che vanta cinque vittorie ma manca dal trionfo dal lontano 1983 - Lettonia e Montenegro, tutte proposte a 300.

Difficile, se non impossibile, la strada per Armenia, Georgia e Serbia, che chiudono il tabellone delle scommesse a quota 500: per loro il sogno potrebbe già infrangersi questa sera. E l'Italia? Dopo il debutto di Lucio Corsi nella prima semifinale, la sua quota vincente resta stabile a 50,00. Il cantautore toscano ha convinto, ma per ora è Gabry Ponte - in gara per San Marino e già qualificato alla finale - a mantenere la posizione più forte secondo i bookmaker.