Eurovision 2025, prima semifinale: chi passerà il turno? Ecco cosa dicono i bookmaker

A Basilea parte la corsa verso la finale del 17 maggio: Svezia a quota 2,25, ma attenzione a Estonia, Olanda e alle sorprese come San Marino e Albania.

La Svizzera è pronta ad ospitare l'attesissimo Eurovision Song Contest 2025. Questa sera a Basilea, presso la St. Jakobshall arena, durante la prima semifinale, trasmessa su Rai 2 a partire dalle 21:00, verranno selezionati i 10 paesi che accederanno alla finalissima del 17 maggio. In attesa di scoprire chi riuscirà a conquistare il pass, i bookmaker iniziano già a delineare i primi favoriti.

I favoriti della semifinale e i possibili outsider

Secondo gli esperti di Sisal, è la Svezia a dominare il pronostico: il gruppo Kaj, con una quota di 1,25, è dato come sicuro qualificato, e punta addirittura al trionfo finale, con una quota vincente fissata a 2,25. Un vantaggio netto che fa tremare gli altri partecipanti.

Ma chi potrebbe contendere il podio ai favoriti nordici? Occhi puntati sull'Estonia, rappresentata dall'eclettico Tommy Cash, quotato 6,00, e sui Paesi Bassi, che si affidano all'intensità vocale di Claude fermo a 16,00. Tiene banco anche l'Albania, che con gli Shkodra Elektronike a quota 25,00 sogna l'accesso tra i primi dieci.

Gabry Ponte rappresenta San Marino

In corsa anche l'Ucraina, che si affida al sound sperimentale del gruppo Ziferblat (33,00), e San Marino, rappresentato da Gabry Ponte, pronto a sorprendere con energia e ritmo, nonostante una quota più alta (50,00). Tra gli outsider determinati a sovvertire le aspettative troviamo Theo Evan per Cipro e la polacca Justyna Steczkowska, entrambi bancati a 66,00. La loro performance potrebbe rivelarsi decisiva per rientrare nel gruppo dei qualificati.

In cerca del colpaccio anche Azerbaigian, Belgio, Islanda, Norvegia, Portogallo e Slovenia, tutti a quota 100,00. Per loro la semifinale di stasera sarà un autentico dentro o fuori. Più in salita, invece, il percorso della Croazia, rappresentata da Marko Bošnjak con la sua intensa ballata dark-pop Poison Cake, considerata la meno favorita della serata con una quota di 200,00.

L'Italia, in quanto membro del Big Five, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagnaè esente dalla fase eliminatoria e si prepara con attenzione all'esibizione diretta in finale. Grande curiosità attorno a Lucio Corsi, che con il suo stile unico rappresenterà il Bel Paese: una sua possibile vittoria è bancata a 50,00. Missione difficile, ma tutt'altro che impossibile.