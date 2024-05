Eurovision 2024: dove vedere la prima semifinale, la scaletta, i cantanti, come si vota

Si scaldano i motori dell'Eurovision Song Contest 2024 che proprio oggi, martedì 7 maggio, si prepara all'esordio con la prima semifinale, in diretta dalla Malmö Arena in Svezia, Paese che ha trionfato nella scorsa edizione con Tattoo di Loreen. Gli artisti che si sfideranno in questo primo atto sono 15, ciascuno sotto una precisa bandiera, ciascuno desideroso di rimanere in gara fino a sabato 11 maggio, giorno della finale.

Dove vedere l'Eurovision martedì 7 maggio

Sarà Rai 2, dalle ore 20:15, a trasmettere la prima semifinale dell'evento, con il commento, anche quest'anno, di Mara Maionchi (nonostante le polemiche seguite al polverone sollevato dal battibecco con Tiziano Ferro) e Gabriele Corsi.

In streaming sarà RaiPlay a coprire l'Eurovision 2024, contemporaneamente alla diretta televisiva, on demand per chi ha già altri impegni per la serata. Sulla piattafoma è inoltre disponibile il video dell'estrazione che ha stabilito l'ordine di uscita sul palco dei cantanti.

Radio 2 seguirà l'evento in simulcast con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

La scaletta e i cantanti in gara

Alyona Alyona & Jerry Heil, in gara per l'Ucraina, durante le prove dell'Eurovision 2024

Gli artisti che si esibiranno stasera, martedì 7 maggio, alla Malmö Arena sono, in ordine di uscita:

1 Cipro - Silia Kapsis con Liar

2 Serbia - Teya Dora con Remonda

3 Lituania - Silvester Belt con Luktelk

4 Irlanda - Bambie Thug con Doomsday Blue

Regno Unito (Big Five) - Olly Alexander con Dizzy

5 Ucraina - Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

6 Polonia - LUNA con The Tower

7 Croazia - Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

8 Islanda - Hera Björk con Scared of Heights

Germania (Big Five) - ISAAK con Always On The Run

9 Slovenia - Raiven con Veronika

10 Finlandia - Windows95man con No Rules!

11 Moldavia - Natalia Barbu con In The Middle

Svezia (Paese ospitante) - Marcus & Martinus con Unforgettable

12 Azerbaijan - Fahree feat. Ilkin Dovlatov con Özünlə Apar

13 Australia - Electric Fields con One Milkali (One Blood)

14 Portogallo - Iolanda con Grito

15 Lussemburgo - TALI con Fighter

Nel 2024, come si evince dall'elenco, l'organizzazione dell'Eurovision ha inserito una novità: durante le due semifinali si esibiranno anche i Big Five (Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e Italia) e il Paese ospitante, ovvero quegli artisti che hanno già di diritto un posto in finale. Per l'Italia salirà sul palco dell'Eurovision Angelina Mango: giovedì 9 maggio si esibirà sulle note de La noia, il brano con cui ha vinto l'ultima edizione di Sanremo.

Come si vota dall'Italia

In un video (che trovate in fondo all'articolo) gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno spiegato come votare nel 2024. Per gli spettatori dall'Italia è possibile votare tramite l'app ufficiale dell'Eurovision Song Contest durante le semifinali e la finale dal vivo dell'11 maggio. L'app è disponibile per tutti i dispositvi iOS, Android o Windows. Sarà possibile anche votare tramite telefono ed SMS ai numeri che verranno visualizzati sullo schermo da ciascuna emittente partecipante e su www.esc.vote.

Quando si potrà votare? Solo durante la semifinale in cui si esibirà Angelina Mango - giovedì 9 maggio -, e poi durante la finale di sabato 11 maggio, a cui, ricordiamo, l'Italia accede per diritto.

Durante la finale, la votazione si apre subito prima dell'esecuzione della prima canzone e rimarrà aperta fino a circa 25 e 40 minuti dopo la presentazione dell'ultima canzone. Nelle semifinali, la votazione si aprirà dopo l'esecuzione dell'ultimo brano e rimarrà aperta per circa 15-25 minuti

È possibile esprimere fino a 20 voti.