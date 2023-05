Eurovision 2023, vince la Svezia con Loreen. Marco Mengoni, quarto, perde il podio per 'colpa' dell'Italia

La Svezia, come da pronostico, ha vinto Eurovision 2023, Marco Mengoni, ottimo quarto, perde il podio per i 12 punti dati dall'Italia ad Israele

Eurovision 2023 si è concluso con la vittoria della Svezia. Loreen, come da pronostico, ha trionfato per la seconda volta alla kermesse canora. Ottimo quarto posto di Marco Mengoni. Due Vite ha perso il podio per 12 punti, gli stessi che la giura di qualità italiana ha assegnato ad Israele, finita al terzo posto.

Classifica Finale

Svezia - 583 punti

Finlandia - 526 punti

Israele - 380 punti

Italia - 350 punti

Norvegia - 268 punti

Ucraina - 243 punti

Belgio - 182 punti

Estonia - 168 punti

Australia - 151 punti

Cechia - 129 punti

Lituania - 127 punti

Cipro - 126 punti

Croazia - 123 punti

Armenia - 122 punti

Austria - 120 punti

Francia - 104 punti

Spagna - 100 punti

Moldavia - 96 punti

Polonia - 93 punti

Svizzera - 92 punti

Slovenia - 78 punti

Albania - 76 punti

Portogallo - 59 punti

Serbia - 30 punti

Regno Unito - 24 punti

Germania - 18 punti

Tattoo di Loreen è stata la canzone più votata dalle giurie di qualità dei paesi partecipanti in gara, grazie al tesoretto conquistatalo nella prima fase, la Svezia ha resistito all'assalto della Finlandia. Cha cha cha di Käärijä è stata la canzone più votata dal pubblico che ha ha assistito alla kermesse europea. Il finlandese ha conquistato anche il pubblico della LIverpool Arena che ha più volte intonato Cha cha cha, contestando apertamente il voto delle giurie europee.

Marco Mengoni, che i bookmaker piazzavano tra l'ottavo e il decimo posto, grazie ad una grande interpretazione è rimasto tra i primi tre fino alla fine. Il suo 'Due Vite' è stato scalzato dal podio proprio dai finlandesi, finiti alle spalle della Svezia. Al terzo posto Israele, finita 12 punti davanti all'Italia, grazie proprio ai dodici punti che la nostra giuria di qualità ha assegnato a Noa Kirel con Unicorn, la canzone di Noa Kirel.

Marco Mengoni si è aggiudicato il premio della critica europea per la miglior composizione. Da segnalare che Loreen, pseudonimo di Lorine Zineb Nora Talhaoui, aveva già vinto l'Eurovision nel 2012 grazie al brano Euphoria.

Voti dati dalla giuria di qualità italiana

12 a Israele - Noa Kirel con Unicorn

10 all'Ucraina - Tvorchi con Heart of Steel

8 alla Svezia - Loreen con Tattoo

7 alla Cechia - Vesna con My Sister's Crown

6 all'Estonia - Alika con Bridges

5 all'Armenia - Brunette con Future Lover

4 alla Svizzera - Remo Forrer con Watergun

3 alla Lituania - Monika Linkytė con Stay

2 al Belgio - Gustaph con Because of You

1 alla Serbia - Luke Black con Samo mi e spava

Televoto italiano nella finale