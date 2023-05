Eurovision 2023 su Rai 1, scaletta serata finale: quando si esibisce Marco Mengoni. Mahmood ospite

Stasera 13 maggio su Rai 1 va in onda la serata finale di Eurovision 2023: ecco la scaletta, quando ascolteremo Marco Mengoni e come si vota.

Stasera, alle 20:35, su Rai 1 sarà trasmessa in prima serata la spettacolare serata finale dell'Eurovision 2023. La prestigiosa Liverpool Arena accoglierà i 26 finalisti provenienti da tutta Europa, più l'Australia ed Israele, per questo straordinario evento. L'Italia sarà rappresentata dal talentuoso Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione del festival di Sanremo. Ecco la scaletta della serata, gli ospiti, tra cui Mahmood, e il sistema di voto che verrà utilizzato.

Di seguito troverai l'ordine di uscita dei cantanti nella finale dell'Eurovision Song Contest 2023

Austria: Teya & Salena con "Who the Hell Is Edgar?"

Portogallo: Mimicat con "Ai coração"

Svizzera: Remo Forrer con "Watergun"

Polonia: Blanka con "Solo"

Serbia: Luke Black con "Samo mi se spava"

Francia: La Zarra con "Évidemment"

Cipro: Andrew Lambrou con "Break a Broken Heart"

Spagna: Blanca Paloma con "Eaea"

Svezia: Loreen con "Tattoo"

Albania: Albina & Familja Kelmendi con "Duje"

Italia: Marco Mengoni con "Due vite"

Estonia: Alika con "Bridges"

Finlandia: Käärijä con "Cha cha cha"

Repubblica Ceca: Vesna con "My Sister's Crown"

Australia: Voyager con "Promise"

Belgio: Gustaph con "Because of You"

Armenia: Brunette con "Future Lover"

Moldavia: Pasha Parfeni con "Soarele și Luna"

Ucraina: Tvorchi con "Heart of Steel"

Norvegia: Alessandra con "Queen of Kings"

Ospiti della serata

Mahmood, invitato dalla Bbc a esibirsi come ospite della serata finale, è alla sua terza presenza a Eurovision: ha rappresentato l'Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano Soldi, e ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l'affermazione a Sanremo 2022 con Brividi. Ed è anche la prima volta che un cantante italiano si esibità fuori concorso in un'edizione di Eurovision che si svolge all'estero.

Mahmood canterà Imagine, accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra, aprendo un'esibizione corale chiamata The Liverpool Songbook (il canzoniere di Liverpool).

Tra gli ospiti speciali della serata anche Roger Taylor, il batterista dei Queen, che accompagnerà Sam Ryder, il cantante britannico giunto secondo a Torino 2022 con Spaceman, e i Kalush Orchestra, campioni in carica, che apriranno lo show con la canzone vincitrice a Torino 2022, Stefania in un filmato che vedrà la partecipazioni di artisti britannici del calibro di Andrew Lloyd Webber e Joss Stone.

Sistema di Voto

Durante la finale cambierà anche il sistema di votazione e sarà misto: entrerà in campo il voto delle Giurie, formate da professionisti dell'intrattenimento. Le giurie internazionali assegneranno il 49.7% dei punti in palio, il voto del pubblico il 50.3%.

Rimane la regola cardine di Eurovision Song Contest: non si potrà votare per i propri rappresentanti ma solo per gli altri Paesi. Il pubblico italiano quindi non potrà votare per Marco Mengoni. Gli spettatori dei Paesi partecipanti possono votare via app, www.esc.vote e tramite televoto

Una novità di quest'anno è che gli spettatori dei Paesi non partecipanti all'Eurovision 2023 avranno la possibilità di esprimere le proprie preferenze sia nelle semifinali che nella finale, attraverso il sito www.esc.vote. I voti raccolti tramite questa modalità saranno conteggiati e convertiti in punti, che si sommeranno al punteggio finale dei Paesi in gara. In questo modo, anche il pubblico internazionale potrà contribuire all'emozione e all'esito di questa straordinaria competizione musicale.

Come seguire la finale di Eurovision 2023 in televisione, in streaming e alla radio

La finale di Eurovision 2022 viene trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

L'evento si potrà seguire anche in streaming, collegandosi sul canale YoTube ufficiale di Eurovision Song Contest.

Per Rai Radio2, radio ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, saranno ai microfoni Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario.