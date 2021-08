Eurovision 2022, le undici città italiane che hanno superato la prima selezione

Undici città sono rimaste in lizza per ospitare l'Eurovision 2022 e la RAI ha comunicato l'elenco: hanno superato la prima selezione sia le città metropolitane che piccoli centri.

L'Eurovision 2022 si terrà in una delle undici città italiane che hanno superato la prima selezione: in lizza per ospitare la kermesse canora sono rimaste sia città metropolitane, come Roma e Milano, che piccoli centri come Palazzolo Acreide, il comune in provincia di Siracusa

Nei primi giorni dello scorso mese di luglio 17 città italiane hanno risposto al bando della RAI e si sono candidate per ospitare l'Eurovision 2022, i requisiti richiesti erano molto rigidi e la prima selezione è stata superata da 11 città. Ecco quali sono i comuni che restano in lizza per ospitare la kermesse canora che lo scorso anno, in Olanda, è stata vinta dal gruppo italiano dei Maneskin:

Acireale (CT)

Alessandria

Bologna

Genova

Milano

Palazzolo Acreide (SR)

Pesaro

Rimini

Roma

Sanremo (IM)

Torino

La Rai potrebbe comunicare la città che ospiterà l'Eurovision 2022 entro la fine di agosto, questo anche per dare al comune prescelto il tempo per organizzare una manifestazione che, come abbiamo visto in passato, è curata nei minimi dettagli.

Sono stati sei i comuni che non hanno passato la prima selezione, i dossier di queste città non sarebbero arrivati alla Rai. Ecco le città escluse:

Bertinoro di Romagna (FC)

Firenze

Jesolo (VE)

Matera

Trieste

Viterbo

Ricordiamo quali sono i principali requisiti richiesti nel bando: un aeroporto internazionale a non più di un'ora e mezza dalla città ospitante; un'offerta alberghiera di oltre 2.000 stanze nelle aree contigue all'evento e un'infrastruttura in grado di poter ospitare da 8.000 a 10.000 persone nella sala principale durante l'evento, ovvero il 70% della capienza massima per concerti, considerando le esigenze di produzione e palco.