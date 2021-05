Eurovision 2021, la finale stasera su Rai1: la scaletta della serata

Stasera su Rai1 a partire dalle 20:40 sarà trasmessa la finale dell'Eurovision 2021 in diretta da Rotterdam. A raccontare al pubblico italiano la grande rassegna continentale della Ahoy Arena di Rotterdam saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. La radiocronaca della finale sulle frequenze di Rai Radio2 sarà affidata a Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Nella finale dell'Eurovision Song Contest 2021 si sfideranno 26 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. L'Italia sarà rappresentata dai Måneskin, vincitori in carica del Festival di Sanremo, con la canzone - Zitti e buoni - e premiati nella competizione europea per il miglior testo.

Quando si esibiranno i Maneskin? La scaletta della serata ci dice che per assistere all'esibizione della band italiana bisognerà attendere un bel po':

Cipro (Elena Tsagrinou - El diablo)

Albania (Anxehela Peristeri - Karma)

Israele (Eden Alene - Set me free)

Belgio (Hooverphonic - The Wrong Place)

Russia (Manizha - Russian Woman)

Malta (Destiny - Je me casse)

Portogallo (Black Mamba - Love is on my side)

Serbia (Hurricane - Loco loco)

Regno Unito (James Newman - Embers)

Grecia (Stefania - Last Dance)

Svizzera (Gjon's Tears - Tount l'Univers)

Islanda (Daði Freyr Pétursson - 10 Years)

Spagna (Blas Cantó - Voy a quedarme)

Moldavia (Natalia Gordienko - Sugar)

Germania (Jendrik - I Don't Feel Hate)

Finlandia (Blind Channel - Dark Side)

Bulgaria (Victoria - Growing Up is Getting Old)

Lituania (The Roop - Discoteque)

Ucraina (Go_A - Shum)

Francia (Barbara Pravi - Voilà)

Azerbaijan (Efendi - Mata Hari)

Norvegia (Tix - Fallen Angel)

Paesi Bassi (Birth of a New Age - Jeangu Macrooy)

Italia (Måneskin - Zitti e buoni)

Svezia (Tusse - Voices)

San Marino (Senhit feat Flo Rida - Adrenalina)

Carolina Di Domenico veejay, conduttrice televisiva e radiofonica, sarà chiamata ad annunciare in diretta europea il risultato del voto della giuria italiana e il pubblico di Rai1 potrà indicare la propria canzone preferita con il televoto, contribuendo al 50% della classifica finale dell'Eurovision (ma non potrà votare per la canzone dell'Italia).

Per la prima volta quest'anno, la serata finale dell'Eurovision Song Contest verrà resa accessibile da Rai Pubblica Utilità anche alle persone cieche, attraverso l'audiodescrizione in diretta sul canale dedicato di Rai1 e su RaiPlay.

Accanto ai sottotitoli in diretta dallo Studio di Saxa Rubra - che ormai da anni, sulla pagina 777 di Televideo, accompagnano questa produzione, garantendo ai sordi la piena comprensibilità anche dei testi di ben 26 canzoni in lingua straniera - l'audiodescrizione garantirà all'utenza cieca di cogliere tutti i dettagli, dai colori alle luci, alla scenografia, ai costumi, alle acconciature, alle coreografie, che contribuiscono alla migliore percezione di un evento di per sé spettacolare.