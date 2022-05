Maneskin, Emmanuel Macron chiese l'espulsione agli Eurovision?

Il presidente francese Emmanuel Macron voleva far squalificare i Maneskin dopo la loro vittoria a Eurovision 2021: la rivelazione arriva dal commentatore francese della kermesse Stephane Bern, che ne ha parlato durante un'intervista alla BBC.

Come molti ricorderanno, lo scorso anno i francesi provarono a sottrarre la vittoria ai Maneskin montando un'inesistente e ridicola accusa di droga. Secondo il loro, interessato parere, Damiano David aveva sniffato cocaina nella green room dell'Euro Song Contest, davanti a decine di telecamere e centinaia di milioni di spettatori.

Stephane Bern ha raccontato che, dopo la finale, fu travolto da centinaia di messaggi sul droga gate e uno di questi richiamò la sua attenzione perché arrivava addirittura dall'Eliseo. Nell'intervista alla BBC, il commentatore francese ha detto: "Ricordo che fu subito un gran casino. Ho ricevuto tanti messaggi sul mio telefonino che mi dicevano che i Maneskin dovevano essere squalificati, invitandomi a fare qualcosa prima di subito".

Emmanuel Macron gli chiese di intervenire subito, affinché Barbara Pravi, arrivata seconda dietro i nostri rappresentanti, fosse proclamata vincitrice della kermesse europea. Le rivelazioni di Stephane Bern continuano chiamando in causa anche il ministro francese per gli affari europei che gli scrisse: "Cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare? Per favore, fai qualcosa". "Ma cosa avrei potuto fare? " sostiene giustamente il giornalista "Non ero io a condurre E non sono certo il presidente dell'Eurovision!".

Francese era la presidente dell'EBU (European Broadcasting Union), che subito si smarcò dalle polemiche dei suoi connazionali dichiarando: "Se vittoria deve essere, deve essere per merito, non per la squalifica di chi ha conquistato il primo posto".

Ricordiamo che Damiano David, per mettere a tacere i francesi fece il test anti-droga e risultò negativo.