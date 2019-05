Eurovision 2019: stasera su Rai4 la seconda semifinale

Tutto è prono per tornare all'Eurovision 2019: stasera su Rai4 alle 21.00 andrà in onda la seconda semifinale di questa 64ma edizione del concorso europeo della canzone che quest'anno vede in gara 42 brani in rappresentanza delle televisioni pubbliche di altrettanti Paesi.

L'Eurovision Song Contest 2019 si svolger per la prima volta nello stato di Israele, a Tel Aviv, perché l'edizione dello scorso anno a Lisbona ha visto la vittoria della cantante israeliana Netta Barzilai. Tra le nazioni in gara sarà naturalmente presente anche l'Italia, rappresentata da Mahmood, rivelazione di Sanremo Giovani e vincitore del Festival di Sanremo 2019, che gareggerà con il brano Soldi, con cui ha vinto il Festival e scalato la vetta delle classifiche di vendita.

Per vedere Mahmood sul palco bisognerà attendere la finale di sabato 18 maggio, giorno in cui è attesa anche l'esibizione di Madonna, che prenderà parte all'evento per presentare il nuovo album, Madame X, nonostante le polemiche, a cui ha risposto la stessa regina del pop poche ore fa.

Eurovision 2019: Madonna difende la sua partecipazione alla serata finale

Ecco la scaletta delle esibizioni:

Armenia, Srbuk

Irlanda, Sarah Mc Ternan

Moldavia, Anna Odobescu

Svizzera, Luca Hanni

Lettonia, Carousel

Romania, Ester Peony

Danimarca, Leonora

Svezia, John Lundvik

Austria, Paenda

Croazia, Roko

Malta, Michela

Lituania, Jurijus Veklenko

Russia, Sergey Lazarev

Albania, Jonida Maliqi

Norvegia, KeiiNO

Paesi Bassi, Duncan Laurence

Macedonia Nord, Tamara Todevska

Azerbaigian, Chingiz