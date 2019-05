Eurovision 2019: la finale stasera su Rai1! Mahmood in gara per l'Italia

Stasera su Rai1 alle 20:35 andrà in onda la finale dell'Eurovision 2019: sul palco anche Mahmood, in gara per l'Italia, e Madonna!

Tutto è pronto la finale dell'Eurovision 2019, che andrà in onda stasera su Rai1 alle 20.35. A fare compagnia al pubblico italiano con spiegazioni e commenti saranno Flavio Insinna e Federico Russo che saranno in diretta anche su RaiPlay e Radio2, che seguirà tutte le fasi dell'appuntamento finale con la 64ma edizione del concorso europeo della canzone, che quest'anno ha visto in gara 42 brani in rappresentanza delle televisioni pubbliche di altrettanti Paesi.

L'Eurovision Song Contest 2019 si è svolto per la prima volta nello stato di Israele, a Tel Aviv, perché l'edizione dello scorso anno a Lisbona ha visto la vittoria della cantante israeliana Netta Barzilai. Tra i cantanti in gara c'è grande attesa per Mahmood, che sul palco d Tel Aviv rappresenta l'Italia con il brano Soldi, lo stesso con cui è stato proclamato vincitore allo scorso Festival di Sanremo.

La finale di stasera è attesissima in tutto il mondo non solo per la proclamazione del vincitore ma anche per l'esibizione della super ospite dell'edizione: Madonna! La regina del pop prenderà parte all'evento per presentare il nuovo album, Madame X, nonostante le polemiche di molte associazioni umanitarie, che le hanno chiesto di rinunciare all'esibizione in segno di protesta contro le politiche aggressive di Israele verso la Palestina. In una dichiarazione rilasciata all'agenzia Reuters, però, Madonna ha confermato la partecipazione spiegando anche perchè un gesto simile è necessario.

Ecco la scaletta con i 26 finalisti:

Kobi Marimi - "Home" (Israele)

Mahmood - "Soldi" (Italia)

Bilal Hassani - "Roi" (Francia)

S!sters - "Sister" (Germania)

Michael Rice - "Bigger than us" (Regno Unito)

Miki - "La venda" (Spagna)

Tamta - "Replay" (Cipro)

Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" (Slovenia)

Lake Malawi - "Friend of a friend" (Repubblica Ceca)

Zena - "Like It" (Bielorussia)

Nevena Božović - "Kruna" (Serbia)

Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" (Australia)

Hatari - "Hatrið mun sigra" (Islanda)

Victor Crone - "Storm" (Estonia)

Katerine Duska - "Better love" (Grecia)

Serhat - "Say na na na" (San Marino)

Leonora, "Love Is Forever" (Danimarca)

Luca Hänni, "She Got Me" (Svizzera)

John Lundvik, "Too Late for Love" (Svezia)

Michela, "Chameleon" (Malta)

Sergej Lazarev, "Scream" (Russia)

Jonida Maliqi, "Ktheju tokës" (Albania)

KEiiNO, "Spirit in the Sky" (Norvegia)

Duncan Laurence, "Arcade" (Paesi Bassi)

Tamara Todevska, "Proud" (Macedonia del Nord)

Chingiz, "Truth" (Azerbaigian)

Dove vederlo: la finale dell'Eurovision 2019 sarà in diretta su Rai1 dalle 20:35 e in contemporanea in streaming su RaiPlay. Si potranno ascoltare tutte le canzoni in diretta su Radio2.

Come votare: a decretare il vincitore sarà anche il televoto da casa, che peserà per il 50% rispetto al voto della giuria.