Europei 2021, Svizzera-Spagna oggi in onda: dove vederla in TV e in streaming

Si gioca oggi Svizzera-Spagna, valida per i quarti di finale degli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Svizzera-Spagna è la partita in programma oggi alle 18:00, l'incontro nel calendario degli Europei 2021 vede gli spagnoli favoriti contro gli elvetici, reduci dall'impresa contro la Francia.

Le furie rosse, dopo i primi due incontri in cui hanno balbettato, ora sembrano aver ingranato la marcia giusta. Grazie ai 5 goal segnati contro la Slovacchia e la Croazia, si sono qualificati prima agli ottavi di finale ed ora ai quarti di finale. La squadra di Luis Enrique ha tutti gli uomini a sua disposizione e dovrebbe giocare nella sua formazione tipo.

Gli Svizzeri provano a ripetere l'impresa riuscita contro la Francia ma mancherà Granit Xhaka: il capitano della nazionale e centrocampista dell'Arsenal è stato squalificato per somma di ammonizioni.

Dove vederla in TV

Svizzera-Spagna andrà in onda alle ore 18:00 dal Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo, in Russia. La partita di Uefa Euro 2020 sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle ore 17:30, la telecronaca dell'incontro è stata affidata a Dario Di Gennaro con commento tecnico di Andrea Agostinelli.

Svizzera-Spagna sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). La telecronaca è di Riccardo Gentile, il commento tecnico di Nando Orsi.

Dove vederla in streaming

Svizzera-Spagna può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

La partita potrà essere seguita in streaming sul proprio computer anche grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o su PC.