Europei 2021, le partite del 19 giugno 2021: orari e dove vederle in TV e in streaming

Oggi, sabato 19 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede tre partite: ecco a che ora e dove guardarle, sia in TV che in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 19 giugno tre partite: oggi vedremo tre delle candidate alla vittoria finale, Germania, Spagna e Francia tornano in campo con i transalpini che puntano alla qualificazione agli ottavi con una giornata di anticipo.

A che ora e dove vederle in TV

Ungheria-Francia si gioca oggi alle 15:00 all Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. La nazionale guidata da Deschamps ha 3 punti in classifica dopo la vittoria con la Germania. La squadra magiara ha 0 punti, avendo esordito con una sconfitta contro i portoghesi. Ungheria-Francia non sarà trasmessa in chiaro ma sarà visibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite). Telecronaca di Davide Polizzi, commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Portogallo-Germania si gioca oggi alle 18:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. l match tra i lusitani di Fernando Santos e tedeschi di Joachim Low vede quest'ultimi costretti a fare un risultato positivo dopo la sconfitta nella gara di esordio. La squadra di Ronaldo invece arriva dalla vittoria con l'Ungheria e ha 3 punti in classifica. Portogallo-Germania è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD(canale 251 del satellite. La Telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, il commento tecnico di Luca Marchegiani

Spagna-Polonia si gioca oggi alle 21:00 allo Stadio Cartuja di Siviglia, in Spagna. La partita conclude la seconda giornata del Gruppo E che, per il momento, vede la Svezia in testa con 4 punti e la Slovacchia che insegue a 3 punti. Le nazionali che giocano oggi sono costrette a rincorrere e cercheranno di conquistare i 3 punti della posta in palio. Spagna-Polonia è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD(canale 251 del satellite. La Telecronaca sarà di Riccardo Gentile, il commento di Daniele Adani

Dove Vedere gli incontri di oggi in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.