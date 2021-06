Europei 2021, partite del 17 giugno 2021: orari e dove vederle in TV e in streaming

Oggi, giovedì 17 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede tre partite: ecco a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 17 giugno tre partite: dopo la qualificazione agi ottavi degli azzurri, oggi potrebbe toccare alla forte nazionale belga raggiungere l'Italia al turno successivo, sul suo cammino troverà i danesi che dovranno dimostrare di aver superato lo shock di sabato sera, quando il loro compagno di squadra Christian Eriksen ha rischiato di morire sul terreno di gioco per un malore.

Dove vedere gli incontri di oggi in TV

Ucraina-Macedonia del Nord si gioca oggi alle 15:00 all'Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Si affrontano due nazionali che in classifica sono ancora ferme al palo, reduci da due sconfitte. La nazionale allenata dall'ex milanista Shevchenko ha perso la gara d'esordio contro l'Olanda, in uno dei match più avvincenti del primo turno. La squadra allenata da Igor Angelovski è stata sconfitta dall'Austria. Ucraina-Macedonia del Nord non sarà trasmessa in chiaro ma sarà visibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite). Telecronaca di Dario Massara

Danimarca-Belgio si gioca oggi alle 18:00 al l Parken Stadium di Copenaghen, in Danimarca. La squadra di Dries 'Ciro' Mertens è una delle candidate alla vittoria finale mentre i danesi dovranno puntare a non perdere per poter sperare nei ripescaggi. Il Belgio nella partita di esordio ha battuto la Russia con un netto 3-0, la squadra di Kasper Hjulmand ha perso sabato sera nel drammatico match contro la Finlandia. Danimarca-Belgio non sarà trasmessa in chiaro ma sarà visibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite). Telecronaca di Riccardo Trevisani, commento tecnico di Daniele Adani

Olanda-Austria si gioca oggi alle 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, in Olanda. Le due squadre comandano la classifica del gruppo C dopo aver battuto rispettivamente l'Ucraina e la Macedonia del Nord. La seconda classificata di questo raggruppamento incontreranno la prima classifica del girone dell'Italia negli ottavi di finale. Il match è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca sarà di Giacomo Capuano affiancato per il commento tecnico da Bruno Giordano.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite. I telecronisti della Tv satellitare saranno Federico Zancan e Nando Orsi per il commento tecnico.

Dove Vedere gli incontri di oggi in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.