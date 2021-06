Europei 2021, le partite del 16 giugno 2021: orari e dove vederle in TV e in streaming

Oggi, mercoledì 16 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede tre partite: ecco a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 16 giugno tre partite: oltre all'Italia oggi giocheranno anche le altre due squadre del Gruppo A, oltre a Finlandia e Russia. La nazionale allenata da Markku Kanerva torna in campo dopo il drammatico incontro con la Danimarca, che ha visto il calciatore Christian Eriksen rischiare la vita per un malore.

Dove Vedere gli incontri di oggi in TV

Finlandia-Russia si gioca oggi alle 15:00 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, in Russia. Le due squadre fanno parte del gruppo B. La Russia dopo aver perso con il Belgio ha 0 punti in classifica e deve assolutamente vincere contro i finlandesi reduci dalla vittoria con la Danimarca. Finlandia-Russia non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite).

Turchia-Galles si gioca oggi alle 18:00 allo stadio olimpico di Baku, in Azerbaigian. Le due nazionali fanno parte del gruppo A degli Europei 2021. La Turchia dopo la sconfitta con la nostra nazionale ha 0 punti in classifica, il Galles è reduce dal pareggio con la Svizzera e ha 1 punto in classifica. Turchia-Galles non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite).

Italia-Svizzera si giocherà stasera alle 21:00: ecco come vederla in TV, anche in chiaro, e in streaming.

Dove Vedere gli incontri di oggi in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.