Europei 2021, Italia-Svizzera: dove vederla in TV e in streaming stasera

Si gioca stasera Italia-Svizzera, seconda partita per gli azzurri di Roberto Mancini agli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Svizzera è la partita in programma stasera nel calendario degli Europei 2021

Archiviato il successo, in campo e in tv, contro la Turchia all'esordio, gli Azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo, ancora all'Olimpico di Roma, contro la Svizzera del prossimo romanista Granit Xhaka.

Per gli elvetici, guidati in panchina dall'ex tecnico della Lazio, il serbo Vladimir Petkovic, che dal 2014 ha al suo fianco l'ex centrocampista dell'Inter, l'italianissimo Antonio Manicone, la sfida contro l'Italia a Uefa Euro 2020 è già decisiva, dopo il deludente pareggio all'esordio contro il Galles. Un solo cambio previsto, per Roberto Mancini, con Giovanni Di Lorenzo - già in campo nel secondo tempo contro la Turchia - che sostituirà Alessandro Florenzi, costretto a lasciare il terreno di gioco per una contrattura al polpaccio destro. Sulla strada del pieno recupero, invece, Marco Verratti, che potrebbe rivedersi per qualche minuto, in attesa di riprendersi una maglia da titolare domenica 20 contro il Galles.

Dove vederla in TV

Italia-Svizzera sarà trasmessa in chiaro in diretta su Rai1 a partire dalle 20:35, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, e le interviste e gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andea Riscassi.

La presentazione della gara, subito dopo il TG1, sarà invece affidata a Paola Ferrari, con Milena Bertolini, Luca Toni e Marco Tardelli, dalla terrazza dell'Auditorium Rai del Foro Italico, con Enrico Varriale e Claudio Marchisio collegati dallo studio allestito all'interno dello Stadio Olimpico. Il post partita, invece, sempre su Rai1, sarà appannaggio di "Notti Europee", condotto da Marco Lollobrigida con Danielle Madam.

La seconda partita degli azzurri sarà visibile per gli abbonati SKY, a partire dalle 21:00, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Europei 2021: il calendario di tutte le parite, dalla fase a gironi alla finale

Dove vederla in streaming

Italia-Svizzera si potrà seguire in streaming, in diretta, grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC. L'incontro sarà visibile in streaming anche gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.