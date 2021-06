Europei 2021, Italia-Turchia stasera in onda: dove vedere in TV e in streaming la partita

Stasera Italia-Turchia inaugura gli Europei 2021: ecco dove vedere in TV e in streaming la prima partita degli azzurri valida per il gruppo A.

Italia-Turchia, che si gioca stasera alle 21:00, è la partita inaugurale degli Europei 2021. Gli azzurri guidati da Roberto Mancini sono inseriti nel girone A insieme al Galles, alla Svizzera e, naturalmente, alla Turchia. La partita si giocherà davanti a 16mila spettatori, che corrispondono al 25% della capienza dell'impianto romano.

Dove vederla in TV

Italia-Turchia andrà in onda alle ore 21:00 dallo Stadio Olimpico di Roma, dove l'Italia giocherà tutti gli incontri di questa fase a gironi di Uefa Euro 2020. Il match è arbitrato dall'olandese Danny Makkelie. La partita sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle ore 20.30, per poi proseguire anche al termine del match con un ampio post partita. La telecronaca dell'incontro è stata affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Turchia sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 204) e Sky Sport (canale 251). La telecronaca è di Fabio Caressa, il commento tecnico di Beppe Bergomi. Il collegamento inizierà alle ore 19.30, anche Sky ha previsto un ampio post partita.

Europei 2021: il calendario di tutte le parite, dalla fase a gironi alla finale

Dove vederla in streaming

Italia-Turchia può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

La partita potrà essere seguita in streaming sul proprio computer anche grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.