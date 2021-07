Europei 2021, Inghilterra-Danimarca stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Si gioca stasera Inghilterra-Danimarca, partita di semifinale degli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Inghilterra-Danimarca è la partita in programma stasera alle 21:00 nel calendario degli Europei 2021: l'incontro deciderà quale sarà la squadra che domenica 11 luglio affronterà in finale l'Italia di Roberto Mancini.

Dopo aver travolto l'Ucraina di Shevchenko, gli uomini di Gareth Southgate affrontano l'ultimo ostacolo per arrivare alla finale senza aver subito, fino ad oggi, neanche un goal. L'allenatore inglese avrà a disposizione tutti i suoi titolari, al centro dell'attacco è tornato a segnare Harry Kane, l'attaccante del Tottenham che i tifosi hanno soprannominato Hurricane (Uragano).

I danesi vogliono continuare a sorprendere, gli uomini allenati da Kasper Hjulmand hanno ormai superato lo shock del malore di Eriksen, il centrocampista dell'Inter crollato a terra durante la partita contro la Finlandia. La squadra danese dovrebbe riproporre il il 3-4-3 con i soliti Damsgaard e Braithwaite pronti a sostenere Dolberg.

Dove vederla in TV

Inghilterra-Danimarca andrà in onda alle ore 21:00 dal Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. La partita di Uefa Euro 2020 sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle ore 20:30, la telecronaca dell'incontro è stata affidata a Luca De Capitani con commento tecnico di Manuel Pasqual. Al termine del match il collegamento proseguirà con un ampio post partita.

Inghilterra-Danimarca sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). La telecronaca è di Riccardo Trevisani, il commento tecnico di Daniele Adani.

Dove vederla in streaming

Inghilterra-Danimarca può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

La partita potrà essere seguita in streaming sul proprio computer anche grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o su PC.