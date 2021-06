Europei 2021: Eriksen perde i sensi in campo durante Danimarca-Finlandia

Paura agli Europei 2021 durante Danimarca-Finlandia: Christian Eriksen, centrocampista 29enne dell'Inter e della nazionale danese ha perso i sensi in campo quasi allo scadere del primo tempo.

Sono stati momenti di terrore durante la seconda giornata di Uefa Euro 2020, non solo da parte dei tifosi presenti e dei giocatori in campo, ma anche per tutti gli spettatori di Danimarca-Finlandia. Durante gli ultimi minuti del primo tempo, Christian Eriksen si è accasciato al suolo privo di sensi, e non per un'azione di gioco. Immediata la richiesta di soccorsi da parte dei compagni di squadra e altrettanto immediato l'arrivo in campo dei medici che hanno provato a rianimare il giocatore.

Si è reso necessario anche un massaggio cardiaco durato diversi minuti.

In campo è subito arrivata anche la moglie di Eriksen, abbracciata da Kjaer, capitano della nazionale danese, e dal portiere Schmeichel.

Il centrocampista è stato successivamente trasportato negli spogliatoi, schermato dai compagni e da due bandiere della Danimarca. L'Uefa ha comunicato attraverso i profili social ufficiali la sospensione della partita.

Al momento non ci sono novità ufficiali sulle condizioni di Eriksen, nonostante circoli in rete una foto (probabilmente scattata da uno dei reporter a bordocampo) che sembrerebbe anticipare una buona notizia.