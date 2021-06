Europei 2021 in TV e in streaming: dove vedere tutte le partite della fase a gironi

Sarà Italia-Turchia a inaugurare stasera gli Europei 2021: ecco dove vedere in TV e in streaming tutte le partite della fase a gironi.

Stasera prendono il via gli Europei 2021: sarà possibile seguire tutti gli incontri in TV e in streaming. Le partite si giocheranno in tre diverse fasce orarie, che nel fuso orario italiano corrispondono alle 15:00, 18::00 e alle 21:00.

Il calendario prevede 51 partite totali, da oggi alla finale di domenica 11 luglio che si giocherà a Londra. In Italia Sky trasmetterà tutte le 51 partite mentre sulla RAI andranno in onda 27 incontri, tutti quelli della nazionale italiana e i migliori incontri di ogni giornata.

Dove Vedere gli Europei 2021 in televisione

Venerdì 11 giugno

Turchia-Italia ore 21.00 - Roma - in onda su Rai 1 e Sky

Sabato 12 giugno

Galles-Svizzera ore 15.00 - Baku - in onda su Rai 1 e Sky

Danimarca-Finlandia ore 18.00 - Copenaghen - in onda su Sky

Belgio-Russia ore 21.00 - San Pietroburgo - in onda su Rai 1 e Sky

Domenica 13 giugno

Inghilterra-Croazia ore 15.00 - Londra- in onda su Rai 1 e Sky

Austria-Macedonia ore 18.00 - Bucarest - in onda su Sky

Olanda-Ucraina ore 21.00 - Amsterdam - in onda su Rai 1 e Sky

Lunedì 14 giugno

Scozia-Repubblica Ceca ore 15.00 - Glasgow - in onda su Sky

Polonia-Slovacchia ore 18.00 - Dublino - in onda su Sky

Spagna-Svezia ore 21.00 - Bilbao - in onda su Rai 1 e Sky

Martedì 15 giugno

Ungheria-Portogallo ore 18.00 - Budapest - in onda su Sky

Francia-Germania ore 21.00 - Monaco di Baviera - in onda su Rai 1 e Sky

Mercoledì 16 giugno

Finlandia-Russia ore 15.00 - San Pietroburgo - in onda su Sky

Turchia-Galles ore 18.00 - Baku - in onda su Sky

Italia-Svizzera ore 21.00 - Roma - in onda su Rai 1 e Sky

Giovedì 17 giugno

Ucraina-Macedonia ore 15.00 - Bucarest - in onda su Sky

Danimarca-Belgio ore 18.00 - Copenaghen - in onda su Sky

Olanda-Austria ore 21.00 - Amsterdam - in onda su Rai 1 e Sky

Venerdì 18 giugno

Svezia-Slovacchia ore 15.00 - Dublino - in onda su Sky

Croazia-Repubblica Ceca ore 18.00 - Glasgow - in onda su Sky

Inghilterra-Scozia ore 21.00 - Londra - in onda su Rai 1 e Sky

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia ore 15.00 - Budapest - in onda su Sky

Portogallo-Germania ore 18.00 - Monaco di Baviera - in onda su Rai 1 e Sky

Spagna-Polonia ore 21.00 - Bilbao - in onda su Rai 1 e Sky

Domenica 20 giugno

Italia-Galles ore 18.00 - Roma - in onda su Rai 1 e Sky

Svizzera-Turchia ore 18.00 - Baku - in onda su Sky

Lunedì 21 giugno

Macedonia-Olanda ore 18.00 - Amsterdam - in onda su Sky

Ucraina-Austria ore 18.00 - Bucarest - in onda su Sky

Finlandia-Belgio ore 21.00 - San Pietroburgo - in onda su Rai 1 e Sky

Russia-Danimarca ore 21.00 - Copenaghen - in onda su Sky

Martedì 22 giugno

Repubblica Ceca-Inghilterra ore 21.00 - Londra - in onda su Rai 1 e Sky (Scelta RAI non definitiva)

Croazia-Scozia ore 21.00 - Glasgow - in onda su Sky

Mercoledì 23 giugno

Slovacchia-Spagna ore 18.00 - Bilbao - in onda su Sky

Svezia-Polonia ore 18.00 - Dublino- in onda su Sky

Germania-Ungheria ore 21.00 - Monaco di Baviera - in onda su Sky

Portogallo-Francia ore 21.00 - Budapest - in onda su Rai 1 e Sky (Scelta RAI non definitiva)

Dove Vedere gli Europei 2021 in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.