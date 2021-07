Europei 2021, calendario dei quarti di finale: dove vedere le partite in TV e in streaming

Venerdì 2 luglio inizia la terza fase degli Europei 2021: ecco il calendario dei quarti di finale e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Gli Europei 2021 entrano nella terza fase: i quarti di finale iniziano venerdì 2 luglio, giorno in cui, secondo il calendario, l'Italia affronterà il Belgio a Monaco, in quello che è l'incontro più atteso dei quattro in programma.

Venerdì 2 luglio

Svizzera- Spagna ore 18:00 al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo, in Russia - su RAI 1 e Sky .

Gli spagnoli partono con i favori del pronostico, nelle ultime due uscite, contro Slovacchia e Croazia, hanno totalizzato ben 10 goal. La Svizzera proverà a ripetere il miracolo fatto contro la Francia, ma non sarà facile.

Italia-Belgio ore 21:00 al Football Arena Munich - Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania - su RAI 1 e Sky.

È l'incontro più' difficile dei quarti di finale, si affrontano due delle squadre più' in forma del torneo. Se il fuoriclasse belga De Bruyne non dovesse recuperare dall'infortunio, per gli azzurri le possibilità di vittoria aumenterebbero. Per il momento il pronostico è diviso a metà, 50% per entrambi i team.

Sabato 3luglio

Repubblica Ceca-Danimarca ore 18:00 al Baku Olympic Stadium a Baku, in Azerbaigian - su RAI 1 e Sky .

Pronostico a favore della squadra danese, i cechi del bomber Schick sono tra le rivelazioni di questo torneo, il loro entusiasmo potrebbe azzerare il gap che vede favorita la squadra allenata da Kasper Hjulmand.

ore 18:00 al Baku Olympic Stadium a Baku, in Azerbaigian - su e . Pronostico a favore della squadra danese, i cechi del bomber Schick sono tra le rivelazioni di questo torneo, il loro entusiasmo potrebbe azzerare il gap che vede favorita la squadra allenata da Kasper Hjulmand. Ucraina-Inghilterra ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, in Italia - su RAI 1 e Sky.

L'incontro che si gioca a Roma vede gli inglesi puntare diritti alle semifinali di Londra. Andrij Ševčenko, allenatore ucraino ed ex giocatore del Milan, per questa impresa impossibile ha chiesto aiuto al pubblico italiano, sapendo di aver lasciato nel nostro paese un ottimo ricordo.

Dove vederle in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.