Europei 2021, calendario 29 giugno: a che ora e dove vedere le partite in TV e in streaming

Oggi, martedì 29 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede due partite valide per gli ottavi di finale: ecco a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 29 giugno due partite: per l'ultimo turno degli ottavi di finale oggi si giocano Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina, le squadre vincenti si affronteranno nei quarti di finale del prossimo 3 luglio.

A che ora e dove vederle in TV

Inghilterra-Germania si gioca oggi alle 18:00 al Wembley Stadium di Londra, dopo l'eliminazione di Portogallo, Olanda, Croazia e Spagna oggi gli europei perderanno un'altra big. La squadra inglese ha vinto da imbattuta il suo girone, nonostante questo Gareth Southgate non si fida e, parlando dei suoi avversari, ha detto "ho visto una grande squadra, molto preparata tatticamente che lavora assieme. Per noi sarà difficilissimo". Da parte sua Joachim Löw chiede concentrazione ai suoi considerando gli avversari "tra le squadre più forti al mondo". Inghilterra-Germania è uno degli incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca sarà di Luca De Capitani, il commento tecnico di Manuel Pasqual.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite), Sky Sport (canale 251 del satellite). Telecronaca di Federico Zancan, commento tecnicodi Luca Marchegiani. Inviato Paolo Aghemo

Svezia-Ucraina si gioca oggi alle 21:00 all'Hampden Park di Glasgow, in Scozia. L'ultima partita degli ottavi di finale vede favorita la squadra di Andersson, una delle sorprese della fase a gironi essendo finita davanti alla Polonia ma soprattutto alla Spagna. Andrij Shevchenko proverà a contrastare i suoi avversari che in conferenza stampa ha definito "molto forti fisicamente e una formazione molto ostica nel gioco aereo". Svezia-Ucraina non sarà mandata in onda in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky che la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento tecnico di Nando Orsi. Inviato Matteo Barzaghi.

Dove vederle in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.