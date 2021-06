Europei 2021, calendario 27 giugno: a che ora e dove vedere le partite in TV e in streaming

Oggi, domenica 27 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede due partite valide per gli ottavi di finale: ecco a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 27 giugno due partite: stasera conosceremo chi tra Belgio e Portogallo affronterà gli azzurri che ieri, dopo la sofferta partita vinta ai supplementari contro l'Austria, si sono guadagnati l'accesso ai quarti di finale.

A che ora e dove vederle in TV

Olanda-Repubblica Ceca si gioca oggi alle 18:00 alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria. Gli uomini allenati da De Boer hanno ottenuto fin qui tre vittorie in altrettante partite. La nazionale di Jaroslav Silhavy, invece, si è qualificata agli ottavi di finale come una delle migliori terze classificate. Olanda-Repubblica Ceca non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Luca Pellegrini. Inviato Andrea Paventi.

Belgio-Portogallo si gioca oggi alle 21:00 a La Cartuja Stadium di Siviglia, Spagna. La squadra di Dries Mertens fino ad oggi ha vinto tutti gli incontri del suo girone che ha concluso a punteggio pieno. Il team allenato da Fernando Santos, invece, è stato ripescato tra le migliori terze squadre classificate. Belgio-Portogallo è uno degli incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca sarà di Dario Di Gennaro, il commento tecnico di Andrea Agostinelli. La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite), Sky Sport (canale 251 del satellite). Telecronaca di Riccardo Trevisani, commento di Daniele Adani. Inviato Massimo Ugolini.

Dove vederle in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.