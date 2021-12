European Film Awards 2021: l'evento sarà interamente digitale.

A causa dei continui e inaspettati sviluppi dell'emergenza sanitaria attualmente in corso, la European Film Academy ha deciso che la cerimonia della 34ma edizione degli European Film Awards 2021, prevista per l'11 dicembre, sarà ulteriormente modificata e diventerà interamente digitale. L'obiettivo dell'organizzazione è di ridurre il più possibile i rischi per le persone coinvolte.

Come annunciato in precedenza, la cerimonia di premiazione era già stata riformulata come evento live a distanza. Tuttavia, la situazione attuale costringe gli European Film Awards a svolgersi in una forma completamente ibrida, con nominati e vincitori che prenderanno parte all'evento in digitale, con video pre-prodotti o interventi live online.

European Film Awards 2021: tre candidature per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

La 34ma edizione degli European Film Awards sarà presentata dall'attrice, moderatrice e scrittrice tedesca Annabelle Mandeng. Location dell'evento sarà la monumentale Arena di Berlino, dove avrebbe dovuto svolgersi la cerimonia dal vivo di quest'anno. I presentatori delle diverse categorie di premi saranno presenti in studio, mentre altri si uniranno virtualmente.

"Per quanto siamo dispiaciuti per la decisione presa" ha dichiarato il direttore dell'Academy Matthijs Wouter Knol, "al momento quello che conta di più per noi è evitare che le persone viaggino per l'Europa, con un aumento del rischio per tutti - questo riguarda sia i nominati che i vincitori, ma anche il nostro team di Berlino. Confidiamo che la tecnologia disponibile e un grande sforzo da parte di tutti coloro che sono coinvolti, oltre che con l'esperienza ormai collettiva coi vari tipi di incontri online, sarà possibile dare comunque risalto a film straordinari e ai nominati agli European Film Awards di quest'anno. In tempi difficili come questi speriamo soprattutto che la cerimonia di premiazione riunisca la comunità cinematografica europea e attraverso lo streaming raggiunga il maggior numero possibile di appassionati di cinema".

Il livestream della 34ma cerimonia di premiazione degli European Film Awards sarà visibile sul sito europeanfilmawards.eu alle 19:00 CET e attraverso vari partner in tutta Europa. La cerimonia sarà anche coperta da tutti gli account social degli European Film Awards: Instagram, Twitter, e Facebook.