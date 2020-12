European Film Awards 2020: il programma dell'evento virtuale in streaming

Presentati come una serie di eventi virtuali, gli European Film Awards 2020 (EFA) di quest'anno avranno luogo ogni sera dall'8 al 12 dicembre, con una serie di livestream ribattezzati "Gli EFA alle Otto", che celebreranno i nominati e i vincitori delle varie categorie degli European Film Awards 2020.

L'intero programma sarà visibile in streaming live al sito www.europeanfilmawards.eu e su altri network internazionali, tramite condivisioni e broadcasting partners. I nominati e i vincitori parteciperanno live via video conferenza.

GLI EFA ALLE OTTO

MARTEDÌ, 8 DIC ore 20.00 Gli EFA alle Otto: Dalla sopravvivenza alla rinascita: Costruire il futuro Post-Covid. Ri-strutturare, ri-organizzare e ri-allinerare l'industria cinematografica Europea

Parteciperanno il regista inglese Mark Cousins, che riceverà il nuovo EFA Award per l'Innovative Storytelling per il suo rivoluzionario documentario WOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA; la regista polacca, ed ex Presidente degli EFA Agnieszka Holland; Kirsten Niehuus, CEO Film Funding Medienboard Berlin-Brandenburg; e il regista danese Thomas Vinterberg, nominato con il suo film UN ALTRO GIRO. Modererà in diretta del Regno Unito Wendy Mitchell, editor degli EFA Close-Up, contributing editor per Screen International e consulente dei festival cinematografici di San Sebastian, Rotterdam e Zurigo.

MERCOLEDÌ, 9 DIC ore 20.00 Gli EFA alle Otto: Gli EFA Excellence Awards Saranno annunciati i vincitori delle categorie Direzione della Fotografia, Montaggio, Scenografia, Costumi, Trucco e Parrucco, Colonna Sonora Originale, Suono e Effetti Visivi. Moderano Wim Wenders & Marion Döring.

GIOVEDÌ, 10 DIC ore 20.00 Gli EFA alle Otto: EURIMAGES, Cortometraggi & EUFA Saranno annunciati i vincitori delle categorie EURIMAGES Co-Production Award, Cortometraggio Europeo e European University Film Award (EUFA). Modera Mike Goodridge.

FRIDAY, 11 DEC, 20.00 Gli EFA alle Otto: Commedia & Animazione Saranno annunciati i vincitori delle categorie Commedia Europea & Film d'Animazione Europeo Modera Mike Goodridge.

European Film Awards 2020: Martin Eden, Volevo nascondermi e Favolacce in nomination

IL GRAN FINALE SABATO, 12 DIC ore 20.00 Gran finale degli EFA 2020 in diretta dal Futurium di Berlino. Sarà attribuito l'EFA Award for Innovative Storytelling, e saranno annunciati i vincitori delle categorie Documentario Europeo, European Discovery, Attrice Europea, Attore Europeo, Sceneggiatore Europeo, Regista Europeo, e Film Europeo.

Saranno inoltre annunciate - per la prima volta - le nomination per il LUX European Audience Film Award del Parlamento Europeo e European Film Academy in collaborazione con la Commissione Europea e Europa Cinemas. Modera il presentatore TV tedesco Steven Gätjen Presentano Marion Döring, Mike Downey, Agnieszka Holland & Wim Wenders