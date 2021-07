Euphoria 2, Zendaya: "La seconda stagione non sarà una passeggiata per i fan"

Zendaya ha recentemente rivelato durante un'intervista che la seconda stagione di Euphoria non sarà una passeggiata per i fan dello show americano.

Zendaya ha affermato che la seconda stagione di Euphoria "non sarà una passeggiata" per i fan dello show. L'attrice di Spider-Man: Far From Home, 24 anni, questo lunedì ha parlato estensivamente della prossima stagione in un'intervista con Teen Vogue, dicendo che le riprese sono state "molto difficili".

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

L'attrice, dopo aver introdotto l'argomento con una battuta, ha aggiunto: "È una stagione molto difficile e io sono più o meno a metà con le riprese. Ieri sera abbiamo finito alle 2.30, stiamo girando le scene più cruciali e devo dire che è stato tutto piuttosto intenso finora."

"Lo show è un'esperienza molto personale, non solo per noi e per tutte le persone che ci lavorano, ma anche per i fan;" Ha spiegato l'attrice. "Loro sono stati in grado di relazionarsi molto profondamente con i personaggi e alcune persone hanno rivissuto le loro esperienze attraverso Rue."

Euphoria: Zendaya in una scena della serie

Zendaya Coleman ha concluso l'intervista dichiarando: "È decisamente un ruolo molto impegnativo, è una stagione impegnativa... Penso che questa stagione non sarà facile, non sarà una passeggiata, ecco. Io, nel mio piccolo, spero solo di aver reso orgogliosi i fan, che hanno vissuto esperienze simili a quelle del mio personaggio, attraverso la mia interpretazione."