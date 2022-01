Euphoria 2: Zendaya afferma che la nuova stagione potrebbe essere "difficile da guardare"

Zendaya ha scelto Instagram per avvertire i fan a proposito della nuova stagione di Euphoria, una serie di successo che parla di un gruppo di adolescenti statunitensi che stanno raggiungendo la maggiore età, mostrando come affrontano problemi come la loro salute mentale, la tossicodipendenza, il revenge porn e le aggressioni sessuali.

Pubblicando una serie di foto su Instagram, poche ore prima della messa in onda della nuova stagione, la star di Spider-Man ha scritto: "So di averlo già detto, ma voglio ribadire che Euphoria è uno show destinato ad un pubblico maturo, questo devono saperlo tutti".

"Questa stagione, forse anche più della precedente, è profondamente drammatica e affronta argomenti che possono essere pesanti da digerire e difficili da guardare per alcuni spettatori. Per favore guardalo solo se ti senti a tuo agio. Abbi cura di te stesso e sappi che sei amato e che posso percepire il tuo sostegno". Ha concluso la star.

Dune: Zendaya e Timothée Chalamet

Prima di ogni episodio di Euphoria si può leggere un disclaimer relativo ai temi trattati che potrebbero sconvolgere il pubblico. La nuova stagione della serie con Zendaya Coleman è visibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW, in contemporanea con la messa in onda statunitense.