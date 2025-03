Étoile: Prime Video svela le foto e la data di uscita della nuova serie di Amy Sherman-Palladino

Prime Video ha svelato la data di uscita della sua nuova serie Étoile, il progetto creato da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino dopo la conclusione di La fantastica signora Maisel.

L'appuntamento è stato fissato per il 24 aprile in streaming e, nell'attesa, i fan hanno potuto vedere le prime foto dei protagonisti.

Cosa racconterà Étoile

La storia raccontata nelle puntate è ambientata a New York e a Parigi, seguendo la vita e la carriera dei danzatori e dello staff di due famose compagnie di danza mentre cercano di salvare la propria attività decidendo di fare uno scambio di star.

La prima stagione di Étoile sarà composta da otto puntate, in arrivo tutte il 24 aprile in oltre 240 nazioni e territori a livello mondiale.

Per ora gli spettatori dovranno aspettare ancora prima di vedere un trailer e le prime clip tratte dal progetto tanto atteso dai fan dei creatori e dei produttori di successi come Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel, serie che ha reso la sua protagonista Rachel Brosnahan, tra qualche mese protagonista nei cinema nella parte di Lois Lane nel film Superman scritto e diretto da James Gunn, una star internazionale.

Gli interpreti della serie

Nel cast dello show ci sono Luke Kirby (La fantastica signora Maisel), Charlotte Gainsbourg (The Pale Blue Eye, Antichrist, Nymphomaniac), Lou de Laâge (The Innocents), Gideon Glick (The Marvelous Mrs. Maisel, Maestro), David Alvarez (West Side Story), Ivan du Pontavice (Rupture), Taïs Vinolo (The Show Must Go On), David Haig (Quattro matrimoni e un funerale), Simon Callow (Outlander), e Yanic Truesdale (Una mamma per amica).

Nel team della produzione della nuova serie ci sono anche Dhana Rivera Gilbert e Scott Ellis.

