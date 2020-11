Ethan Hawke star di Zeroes and Ones, film diretto da Abel Ferrara

L'attore Ethan Hawke sarà il protagonista del thriller Zeroes and Ones, il nuovo progetto che verrà diretto da Abel Ferrara.

Il progetto è stato presentato da Capstone Group ai potenziali distributori e finanziatori, svelando i dettagli della trama.

Zeros and Ones racconterà la storia di JJ (Ethan Hawke), un soldato americano che si trova a Roma mentre la città è sotto assedio, in lockdown e in guerra. Il Vaticano è stato colpito da numerose esplosioni e il protagonista dovrà agire per lottare contro un nemico sconosciuto che minaccia l'intero mondo.

Nel cast del film di Abel Ferrara ci saranno anche Cristina Chiriac e Phil Neilson, entrambi già nel cast del recente Siberia.

La descrizione del progetto sostiene che sul grande schermo ci sarà spazio per "guerra, pericoli, spionaggi, soldati americani, cittadini cinesi e uomini religiosi mediorientali, provocatori, diplomatici, ribelli e traditori nella CIA e nel KGB".

Abel Ferrara ha dichiarato: "Non vedo l'ora di iniziare le riprese la prossima settimana in un modo sicuro perché questo film è stato scritto durante la pandemia e pensando ai limiti esistenti nel momento attuale".