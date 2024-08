Ethan Hawke presenterà al Lucca Film Festival 2024 il film Wildcat e riceverà il Golden Panther Award

Al Lucca Film Festival 2024 arriverà anche l'attore, regista, sceneggiatore, scrittore e produttore Ethan Hawke che, il 26 settembre, presenterà in anteprima italiana il film Wildcat.

La star del cinema sarà inoltre premiato con il Golden Panther Award e sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico.

La partecipazione al festival

Ethan Hawke, durante l'evento cinematografico, sarà impegnato anche nel consegnare il Premio alla carriera a Paul Schrader, che lo ha diretto in First Reformed - La creazione a rischio.

A Lucca sarà inoltre in programma una retrospettiva che permetterà di vedere film molto amati come L'attimo fuggente, Gattaca, Prima dell'alba, Prima del tramonto, Before Midnight, Boyhood, Blaze e Seymour: An Introduction.

Ethan sarà protagonista a Lucca

Hawke ha ottenuto quattro candidature al Premio Oscar: nel 2002 come miglior attore non protagonista per Training Day, nel 2005 per la migliore sceneggiatura non originale per Before Sunset - Prima del tramonto, nel 2014 nella medesima categoria per Before Midnight - Prima di mezzanotte e nel 2015 per miglior attore non protagonista per Boyhood.

L'esordio come attore di Ethan è avvenuto a soli 14 anni, in occasione di Explorers (1985), al fianco di River Phoenix.

L'attore ha poi studiato recitazione alla British Theatre Association in Inghilterra e alla Carnegie Mellon University a Pittsburgh, ed a 21 anni fonda e dirige la prima compagnia teatrale della città di New York, la Malaparte Theater Company, che dà a giovani artisti una casa dove sviluppare la loro arte.

Il film L'attimo fuggente è stato uno dei primi progetti che gli hanno regalato la fama internazionale e, successivamente, ha recitato in Vicino alla fine, Alive - Sopravvissuti, Giovani, carini e disoccupati, Prima dell'alba, Gattaca - La porta dell'universo, Paradiso perduto, Training Day, Onora il padre e la madre, Valerian e la città dei mille pianeti, First Reformed - La creazione a rischio, Le ultime 24 ore; Juliet, Naked - Tutta un'altra musica, Rapina a Stoccolma, Le verità, Tesla, Acque buie, Zeros and Ones e Raymond & Ray.

The Last Movie Stars, la recensione della docu-serie: l'omaggio di Ethan Hawke alle ultime star di Hollywood

L'esordio alla regia è avvenuta nel 2001 con Chelsea Walls, presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Hawke ha poi diretto i lungometraggi L'amore giovane, trasposizione del suo romanzo The Hottest State (presentato al Festival di Venezia), Blaze (nel programma di Sundance, Locarno FF), e il documentario Seymour: An Introduction (proiettato a Telluride, TIFF).

Nel 2022, Hawke ha diretto The Last Movie Stars per CNN Films e HBO Max, un film documentario sulla vita e la carriera di Paul Newman e Joanne Woodward, una delle coppie hollywoodiane più solide.

Tra i suoi romanzi ci sono invece Amore giovane (1996), inizialmente pubblicato in Italia col titolo Stato di eccitazione, e Mercoledì delle ceneri (2002).