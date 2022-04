Ethan Hawke: il suo ultimo romanzo arriva nelle librerie italiane

Un raggio di buio, l'ultimo romanzo di Ethan Hawke, è arrivato da qualche giorno nelle librerie italiane grazie a Edizioni SUR.

Un raggio di buio è il quinto libro di Ethan Hawke pubblicato in Italia. Finora, l'autore e attore americano ha scritto quattro romanzi e un graphic novel. Dopo L'amore giovane (da cui Hawke ha tratto anche l'omonimo film), Mercoledì delle ceneri, Le regole del cavaliere e il graphic novel Indeh. Una storia delle guerre Apache, Ethan Hawke è tornato da qualche giorno in libreria grazie alle Edizioni Sur.

Di seguito la sinossi del romanzo:

"William Harding, poco più che trentenne, è un attore di talento sposato con una rockstar. Ha raggiunto il successo a Hollywood e sta per affrontare una nuova sfida: debuttare sulle scene di Broadway in un allestimento dell'Enrico IV di Shakespeare. Proprio alla vigilia dell'inizio delle prove, però, una sua scappatella finisce sui giornali e sui siti di gossip di mezzo mondo. William si ritrova a dover gestire le reazioni dell'opinione pubblica, un matrimonio che va in pezzi, il rapporto con i due figli piccoli che adora e le delicatissime dinamiche di gruppo all'interno della compagnia teatrale, in vista di una delle performance più importanti della sua carriera. Da uno degli attori/registi più amati della scena statunitense arriva un romanzo autobiografico e corale che racconta con onestà, ironia e autentico brio narrativo la tensione fra la vita privata e l'immagine pubblica, fra il narcisismo e il desiderio di incontro con l'altro; e alla possibile disumanità della fama e del successo contrappone la potenza della creazione artistica individuale e collettiva".

A proposito del suo Un raggio di buio, The Washington Post ha scritto: "Un romanzo che analizza con formidabile verve e intelligenza le insidie del mestiere dell'attore e gli autoinganni del maschio adulto". Il romanzo è disponibile in libreria dal 30 marzo 2022.