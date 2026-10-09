Estranei stasera su Rai 2: trama, puntate e quando finisce

Debutta venerdì 9 ottobre su Rai 2 la nuova serie crime con Elena Radonicich e Ricky Memphis. Otto episodi tra misteri, segreti e tensioni sociali per una storia ambientata a Correggio.

Arriva stasera su Rai 2, venerdì 9 ottobre 2026, Estranei, la nuova serie TV diretta da Cosimo Alemà che unisce mistero, cronaca nera e conflitti sociali. Ambientata a Correggio, in Emilia-Romagna, la fiction racconta una vicenda destinata a sconvolgere gli equilibri di una comunità in cui convivono italiani e sikh.

Nel cast figurano Elena Radonicich, Ricky Memphis, Kel Giordano e Isabella Ferrari, insieme a numerosi altri interpreti. La serie va in onda in prima serata e sarà disponibile anche su RaiPlay. Ma di cosa parla Estranei, quante puntate sono previste e quando andrà in onda il finale?

Estranei, la trama e quando finisce la serie Rai

Al centro della storia ci sono Camilla e Manraj, due giovani innamorati la cui improvvisa scomparsa mette in crisi la convivenza tra la comunità italiana e quella sikh. La vicenda si svolge a Correggio, piccolo centro della pianura emiliana che ospita una delle più grandi comunità sikh d'Italia.

A occuparsi delle indagini è Laura, una carabiniera negoziatrice interpretata da Elena Radonicich, tornata nel paese d'origine per assistere il padre malato. Quello che inizialmente sembra un caso di scomparsa si trasforma in un'indagine complessa, destinata a riportare alla luce segreti, rivalità e pregiudizi. Al suo fianco c'è Bisan, cugino di Manraj, interpretato da Kel Giordano, rientrato dopo anni trascorsi nella Legione straniera.

Giulio Scarpati e Ricky Memphis un una scena di Estranei

Con il susseguirsi degli eventi e il verificarsi di nuove morti misteriose, la tensione cresce e il rischio di una frattura tra le due comunità diventa sempre più concreto. Estranei affronta così i temi dell'integrazione e della convivenza, intrecciandoli con un'indagine crime ricca di colpi di scena.

La fiction è composta da otto episodi, distribuiti in quattro serate, con due episodi per appuntamento. La programmazione su Rai 2 prosegue per quattro venerdì consecutivi: dopo il debutto del 9 ottobre, la seconda serata è prevista per il 16 ottobre, la terza per il 23 ottobre e l'ultima per venerdì 30 ottobre 2026, data in cui è atteso il finale della serie. Tutti gli appuntamenti sono disponibili anche su RaiPlay, per seguire la storia in streaming e recuperare gli episodi.