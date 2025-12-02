Escort Boys, la prima stagione della dramedy francese arriva (gratis) su Mediaset Infinity: ecco quando

Un nuovo ingresso nel catalogo di Mediaset Infinity a dicembre: si chiama Escort Boys ed è la dramedy francesce che esplora i problemi della mascolinità contemporanea e il desiderio femminile con piglio provocatorio

Una nuova serie tv francese tutta da ridere (ma darà spazio anche alla riflessione) è in arrivo su Mediaset Infinity. Si chiama Escort Boys e ha già conquistato pubblico e critica oltralpe con il suo racconto ironico e provocatorio della mascolinità contemporanea e del desiderio femminile.

La prima stagione, composta da 6 puntate totali, sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming di Mediaset dal 5 dicembre.

Di cosa parla Escort Boys

I protagonisti di Escort Boys

Ambientata nella selvaggia e affascinante Camargue, nel sud della Francia, Escort Boys segue le vicende di Ben, Zack, Mathias e Ludo, quattro amici che, nel tentativo di salvare la loro insolita azienda di famiglia in crisi, si ritrovano a intraprendere un lavoro del tutto inatteso: vendere il proprio corpo.

Inesperti ma guidati da Charly, la maliziosa e brillante "sorellina" del gruppo, i quattro impareranno a conoscere i desideri delle donne e, attraverso di essi, a reinventarsi come uomini.

Le loro esperienze li costringeranno a mettere in discussione convinzioni radicate sull'amore romantico, sulla sessualità femminile, sulla mascolinità e sui rapporti tra uomini e donne, dando vita a una narrazione onestamente e profondamente attuale.

Nel cast c'è anche Amanda Lear

Il cast fisso di Escort Boys è composto da Guillaume Labbé, Thibaut Evrard, Corentin Fila, Simon Ehrlacher e Marysole Fertard. Al loro fianco anche Fleur Copin, Carol Bouquet, Rossy de Palma.

A rendere la stagione ancora più sorprendente, anche due cameo d'eccezione: Caterina Murino e l'iconica Amanda Lear saranno infatti pronte a regalare al pubblico italiano momenti inaspettati.