Ermal Meta a Sanremo 2026 con un nome "misterioso" sulla camicia: è legato a Gaza

Uno dei misteri di Sanremo 2026 è legato al nome ricamato sul colletto della camicia di raso indossata da Ermal Meta nella prima serata. Il cantautore albanese, che presenta in concorso il brano Stella Stellina, ha voluto omaggiare le prime vittime del conflitto israelo-palestinese, i bambini, alla sua maniera.

Ermal Meta e l'omaggio ai bambini di Gaza

In elegante completo blu firmato Trussardi e camicia di raso rosa, a saltare agli occhi durante l'esibizione di Ermal Meta è stata la scritta ricamata sul colletto della camicia: Amal. Il nome, scritto dal cantante di suo pugno e fatto ricamare sul suo abito di scena, cambierà ogni sera per ricordare le piccole vittime del conflitto.

"La protagonista di Stella stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi. Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind, che importa, forse niente, forse tutto. Figlie di nessuno, figlie di tutti" ha detto. "Ho scelto nomi di bambine palestinesi che sono morte durante quello che è accaduto e che continua a succedere. Ho fatto cucire i nomi con la mia calligrafia, anche se ogni nome andrebbe scolpito".

Quale è il testo completo di Stella stellina di Ermal Meta

E d'altronde è proprio di questo che parla la ninna nanna presentata da Ermal Meta a Sanremo, di una bambina senza nome morta durante il conflitto. La canzone è ispirata alle immagini del conflitto a Gaza, ma anche dalla figlia del cantante, la piccola Fortuna Marie, nata nel 2024.

Ritornello Stella stellina La notte si avvicina Non basta una preghiera Per non pensarci più Dalla collina si attende primavera Ma non c'è quel che c'era Non ci sei più tu

Strofa 1 Ho trovato la tua bambola Mi è sembrato di vederti ancora Eri così piccola La stringevi fino a sera È passata già un'eternità O solamente un'ora Da quando nel cielo una nuvola Risale dalla tua casa Dalla mia casa

Strofa 2 Ho cercato di strapparmi il cuore Perché senza non si muore Ma ho avuto paura nel mentre Di non sentire più niente Ho pensato anche di scappare Da una terra che non ci vuole Ma non so dove andare Tra muri e mare non posso restare

Strofa 3 Fiori in un cortile con le pietre intorno Come le farfalle hai vissuto un giorno Figlia di nessuno, melodia di un canto Quello della gente che ti ha amato tanto Oh, mia bambina, la notte è nera nera La rabbia e la preghiera non basteranno più

Ritornello finale Dalla collina verrà una primavera Nel vento della sera ci sarai pure tu Stella stellina Significato del Brano

Il testo è una ninna nanna spezzata dedicata a una bambina palestinese vittima di guerra, ispirata dalla figlia di Meta e da immagini di Gaza; evoca lutto, impotenza e speranza di rinascita.