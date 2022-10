Eric Weinberg, il produttore di Scrubs è stato di nuovo arrestato con 18 accuse di aggressione

L'ennesimo arresto di Eric Weinberg cerca di far luce su tutte le accuse che parrebbero tormentarlo da molto tempo, e le voci contro di lui aumentano, come anche le testimonianze.

Eric Weinberg, ex produttore di Scrubs e altri famosi show, è stato recentemente arrestato. Secondo Yahoo Entertainment l'arresto sarebbe avvenuto martedì, guidato dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, con l'accusa di 18 fra abusi sessuali e aggressioni.

La testata ha inoltre riportato che l'arresto diEric Weinberg sarebbe stato eseguito poco tempo dopo la presentazione delle già citate accuse tra cui: stupro, sesso orale, percosse sessuali, falsa reclusione, aggressione con mezzi per causare gravi lesioni personali e altro. Il tutto sarebbe avvenuto alle 14 e 30, riportando di un successivo rilascio a seguito di una cauzione di 5 milioni di dollari.

Yahoo Entertainment ha successivamente specificato che il primo arresto di Eric Weinberg avvenne con l'accusa di uno stupro che avrebbe commesso presumibilmente tra il 2012 e il 2019. Anche in quel caso parrebbe sia stato rilasciato sotto cauzione. Ritornando al primo arresto, il sito riporta quella che si suppone fosse la sua "tecnica di caccia". All'epoca pare che si fingesse un fotografo scegliendo le sue vittime, solitamente donne fra i 20 e i 30 anni, nei supermercati, per poi organizzare un servizio con loro e passare ad altro.

Anche l'hollywood Reporter si è interessato alla faccenda, entrando in contatto con alcuni dei suoi accusatori. Da tutto ciò parrebbero essere emersi nuovi dettagli su Eric Weinberg, rivelando che più di due dozzine di donne lo avrebbero denunciato per comportamenti risalenti a decenni fa. Alcune delle accuse pare risalissero agli anni 2000, quando lavorava ancora alla serie tv Scrubs.

Molte altre storie vedono Weinberg coinvolto in altre accuse di violenza, riportate, almeno secondo l'Hollywood Reporter, in alcuni registri, ricollegati alla diatriba con la moglie nel 2008, in cui si sarebbero allontanati proprio in relazione a tutto ciò. Nel tempo, comunque, tutte le donne che hanno sostenuto di essere state aggredite da lui si sono unite, tirando fuori le loro storie. Eric Weinberg rispose a tutto questo nel corso di un'intervista con THR tramite il suo avvocato divorzista, dicendo che derivava dall'amarezza dietro al suo divorzio.