Eric Mabius, star di Ugly Betty, arrestato con l'accusa di aggressione

Eric Mabius, conosciuto dai fan delle serie tv per il ruolo di Daniel Meade in Ugly Betty, è stato arrestato ed è stato accusato di percosse.

Le autorità hanno portato in carcere l'attore a Nassau Country, Florida, dopo il fermo avvenuto alle 2 di mattina in seguito a una rissa avvenuta in un bar, di cui è stato condiviso online un video.

L'arresto dell'attore di Ugly Betty

Eric Mabius, che nella foto scattata dalla polizia viene mostrato con un occhio nero, affronterà i capi di imputazione legati a un'aggressione e al tentativo di resistere all'arresto senza violenza. L'ex star del piccolo schermo è stata poi rilasciata su cauzione.

Durante la sua carriera Mabius, oltre alle quattro stagioni di Ugly Betty, ha recitato anche in The L Word, The O.C. e Chicago Fire, oltre ad avere un ruolo da protagonista nel franchise targato Hallmark Channel intitolato Signed, Sealed, Delivered.

Tra i film in cui ha recitato ci sono Welcome to the Dollhouse, Cruel Intentions, The Crow: Salvation e Resident Evil.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il video degli eventi che hanno portato all'arresto

In un video condiviso da TMZ si vedono gli eventi che hanno portato all'arresto grazie a un filmato girato dalle telecamere di sicurezza del bar The Goat..., situato poco distante da Jacksonville.

Eric, che è insieme a una donna, è stato infatti coinvolto in una rissa iniziata dopo una discussione dalla persona che era con lui e un uomo seduto accanto a lei. Le immagini mostrano come sia iniziata una discussione con la donna che sputa in faccia al giovane che gli è seduto accanto. Gli eventi degenerano poi in una rissa che coinvolge più persone.

Il giudice ha ordinato inoltre che l'attore non consumi alcolici e non abbia alcun contatto con la presunta vittima coinvolta nel caso. La prossima udienza è stata fissata al 10 marzo.

Secondo le fonti di TMZ, l'occhio nero che si vede nella foto realizzata dalla polizia non è la conseguenza della rissa ed Eric sembra usasse delle stampelle, facendo quindi presupporre un precedente incidente.