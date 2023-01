Eredi della Shoah: nel Giorno della Memoria su Sky va in onda un documentario sui sopravvissuti all’Olocausto

In occasione del Giorno della Memoria su Sky andrà in onda Eredi della Shoah, un viaggio tra i racconti dei nipoti dei sopravvissuti all'Olocausto.

Eredi della Shoah è il suggestivo documentario Sky Original in due episodi realizzato da Apnea Film, ideato e scritto da Roly Kornblit e Gianfranco Scancarello e diretto da Francesco Fei, in esclusiva su Sky Documentaries in occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

Un viaggio da Tel Aviv in Italia per indagare perché dopo 80 anni la Shoah è ancora attuale e come condiziona il nostro presente. Uno sguardo nuovo e contemporaneo per raccontare il presente e cosa significa crescere nella 'memoria', invitandoci a riflettere sulla nostra società.

A guidare la narrazione Roly Kornblit, che con la sua storia personale e familiare parte da Tel Aviv, città in cui è nato e cresciuto, alla ricerca di sei "nipoti della Shoah" che vivono in Italia, suo paese di adozione. Eredi di un passato che li accomuna.

Un racconto intimo e toccante che tenta di offrire una nuova chiave di lettura sull'eredità della Shoah, con l'obiettivo di raccontare perché questa eredità appartiene a tutti noi e come e quanto l'Olocausto si sia sedimentato nelle vite private e pubbliche dei nipoti dei sopravvissuti, condizionando le loro scelte personali e di partecipazione alla vita sociale e civile.

Al termine del suo viaggio, carico di racconti ed emozioni, Roly proverà a rispondere alla domanda che lo ha accompagnato lungo tutto il percorso "Cos'è la memoria?" mentre al pianoforte un'esibizione di Ivri Lider, noto cantautore israeliano, compositore delle musiche del documentario e anche lui erede della Shoah.